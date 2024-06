Braunschweig. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es einen ersten Vorgeschmack auf den Hochsommer. Doch es bleibt in Niedersachsen nicht so warm.

Der Hochsommer ist da – und zwar so sehr, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den nördlichen Teilen Niedersachsens vor ungewohnt hoher UV-Strahlung warnt. Heiß wird es am Mittwoch und Donnerstag im gesamten Norden Deutschlands – so heiß, dass es in der Nacht vielerorts nicht unter 20 Grad abkühlt. Somit wird es in der Nacht auf Donnerstag tropisch werden in Niedersachsen. Doch der erste Vorgeschmack auf den Hochsommer findet noch in dieser Woche sein Ende.

Wetter in Niedersachsen: DWD warnt vor Hitzebelastung – so heiß wird es in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Am Mittwochvormittag hat der DWD eine amtliche Warnung vor Hitze in Niedersachsen und großen Teilen Norddeutschlands herausgegeben. Laut der Prognose des Portals kachelmannwetter.de zeigt das Thermometer am Mittwoch in der Region Braunschweig-Wolfsburg bis zum Nachmittag 30 Grad an. In der Nacht zu Donnerstag wird eine Tiefsttemperatur von rund 22 Grad prognostiziert – und somit steht in der Region die erste Tropennacht vor der Tür.

Was ist eine Tropennacht? Wenn es in einer Nacht nicht kühler als 20 Grad wird, spricht man laut Deutschem Wetterdienst von einer Tropennacht. Sie sind in Deutschland verhältnismäßig selten.

In Niedersachsen werden laut DWD am Mittwoch bis zu 32 Grad erreicht. Nicht überall kommt es zur Tropennacht – örtlich sind nachts 16 Grad möglich.

Aussichten beim Wetter: Gewitter dämpfen die Hitze in Niedersachsen

Der Donnerstag startet trocken und warm. In Niedersachsen kann es bei Temperaturen von bis zu 32 Grad schwül werden. Für den Vormittag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst erste Schauer und Gewitter. Insbesondere in der Osthälfte ist mit Starkregen zu rechnen. Laut kachelmannwetter.de ist die Nacht zu Freitag in der Region Braunschweig-Wolfsburg tropisch.

Erste Hochsommertage in Niedersachsen enden am Sonntag

Ab Sonntag kühlt das Wetter in Braunschweig ab. Einige Prognosen des Ensemblemodells auf kachelmannwetter.de sagen 19 Grad voraus, andere wiederum 25 Grad.

Was ist eine Ensembleprognose? Wetter-Institutionen wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) haben eigene Prognose-Modelle. Da das Wetter ein chaotisches System ist, werden die Prognosen mit verschiedenen Ausgangsbedingungen berechnet. Aus diesen unterschiedlichen Berechnungen lässt sich anhand des Durchschnitts eine Tendenz ablesen.

Somit deutet das Ensemble darauf hin, dass sich der Trend in Richtung Abkühlung bis Anfang Juli fortsetzt. Dies ist jedoch eine Momentaufnahme – Wetterprognosen sind verhältnismäßig zuverlässig, wenn sie sich mit dem aktuellen beziehungsweise dem nächsten Tag beschäftigen. Alles darüber hinaus sollte nicht als gesichert angesehen werden.

