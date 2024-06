Braunschweig. Die Bevölkerungszahlen in den beiden Städten wachsen weiter, belegt der Zensus 2022. In Niedersachsen und der Region sieht der Trend anders aus.

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben am Dienstag die Daten der Zensus-Erhebung aus 2022 veröffentlicht. Zum Stichtag 15. Mai 2022 lag die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Braunschweig bei 252.816, die der Stadt Wolfsburg bei 127.145 Menschen. Damit liegt das Ergebnis in beiden Städten über den Berechnungen, die bislang auf Basis des Zensus aus 2011 gemacht und von den Statistik-Ämtern quartalsweise fortgeschrieben wurden.

In Braunschweig lebten somit 2.586 Personen mehr als bislang zum Stichtag 30. Juni 2022 angenommen – das ist eine Korrektur von knapp einem Prozent. Gegenüber dem Zensus 2011 (242.537 Personen) verzeichnet Braunschweig ein Bevölkerungswachstum von zirka 4,2 Prozent. „Die Bevölkerungszahl unserer Stadt hat sich deutlich über der Marke von einer Viertelmillion gefestigt“, freut sich Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Im gesamtdeutschen Vergleich gehört Braunschweig zu den 15 Prozent der Gemeinden, die ein Wachstum ihrer Einwohnerzahl verzeichnen können.

In Wolfsburg fällt die neu ermittelte Einwohnerzahl um 1.830 Personen höher aus. In der Stadt Salzgitter ist die berechnete Zahl nahezu gleich mit der Zahl des Zensus von 2022: 104.185 Personen wurden angenommen, 104.215 Personen nun ermittelt.

Städte Bevölkerung Zensus 2022 Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 Prozentuale Veränderung Braunschweig 252.816 250.230 plus 1,033 Prozent Wolfsburg 127.145 125.315 plus 1,460 Prozent Salzgitter 104.215 104.185 plus 0,029 Prozent Gifhorn 42.006 43.406 minus 3,225 Prozent Helmstedt 25.040 25.495 minus 1,785 Prozent Wolfenbüttel 51.750 52.381 minus 1,205 Prozent Peine 50.276 51.087 minus 1,587 Prozent

Die Werte für die einzelnen Gemeinden der Region Braunschweig-Wolfsburg sind auf der Website des Zensus 2022 abrufbar.

Zensus 2022: Niedersachsen hat weniger Einwohner als gedacht

In ganz Niedersachsen hingegen lebten zuletzt weniger Menschen als bisher angenommen. Dem jüngsten Zensus zufolge lag die Einwohnerzahl in dem Bundesland im Jahr 2022 bei rund 7,94 Millionen Menschen. Das sind etwa 170.000 weniger, als anhand früherer Daten errechnet worden war (minus zwei Prozent), wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

Deutlich niedriger war mit 817.000 Menschen insbesondere die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer. Damit wurden rund elf Prozent weniger ausländische Einwohner gezählt als angenommen. Eine zu hohe Bevölkerungsfortschreibung kommt laut Statistikamt unter anderem dann zustande, wenn eine Abwanderung in ein anderes Bundesland statistisch nicht erfasst ist.

Hildesheim zählt nicht mehr als Großstadt

Im Vergleich zur bisherigen Berechnung ist vor allem Göttingen stark gewachsen. Die Einwohnerzahl liegt nach den neuen Daten bei mehr als 124.000 Menschen. Hildesheim rutschte dagegen mit knapp 98.000 Einwohnern aus dem Kreis der Großstädte heraus. Auch die Landeshauptstadt Hannover zählte mit 513.000 Einwohnern etwas weniger Menschen als angenommen.

Der Zensus liefert als Volkszählung umfassende Daten, die zum Beispiel für die Einteilung von Wahlkreisen, die Stimmverteilung im Bundesrat und den Finanzausgleich von Bund und Ländern herangezogen werden.

red/dpa