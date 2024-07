Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht‘s um die Umgestaltung des Gartens.

Ein Trampolin im Garten ist eine feine Sache. Unsere Fünfjährige hüpft gerne mit ihren Freundinnen darauf herum, hin und wieder wird es auch für ein Picknick mit den Kuscheltieren benutzt. Einzig Leidtragender ist der Rasen unter dem Trampolin, der im wahrsten Sinne des Wortes ein Schattendasein fristet und daher erst braun und dann von allerhand Unkraut verdrängt wird. Weil das Trampolin nun einen neuen Platz hat, fällt der runde Schandfleck am alten Standort natürlich sofort auf.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was tun? Es wurde der Beschluss gefasst, statt neuen Rasen zu pflanzen, dort ein größeres Beet anzulegen. Unter Einsatz meines linken Zeigefingers, der dem Gummihammer nicht schnell genug ausweichen konnte und nun etwas lädiert daherkommt, wurden Natursteine als Rasenkante verlegt. Die Fläche ist von Rasenresten und dem sprießenden Unkraut befreit. Nun muss noch einmal umgegraben und mit neuer Pflanzerde aus dem Baumarkt (natürlich ohne Torf) großzügig aufgefüllt werden.

Lavendel ist gesetzt und soll nach Möglichkeit die unbeliebten Wespen vertreiben

Wirklich knifflig wird es aber erst danach. Denn bis auf einen Lavendel, den wir aktuell an anderer Stelle im Garten am Leben erhalten, steht noch kein zukünftiger pflanzlicher Bewohner des Beets fest. Die lilafarbene Pflanze ist auch deshalb gesetzt, weil ihr Geruch Wespen fernhalten soll. Auch Rosmarin und Geranien wird eine solche Wirkung zugesprochen – aber vertragen die sich nebeneinander? Fragen, die Hobby-Gärtner wie unsereins an gewisse Grenzen bringen.

Eine strenge Jury entscheidet über die Auswahl der Pflanzen

Daher meine Bitte: Schicken Sie mir Ihre Vorschläge, wenn Sie mögen. Also: Wir suchen Pflanzen für ein zirka fünf Quadratmeter großes Beet, das eher im Halbschatten liegt. Die neuen pflanzlichen Bewohner sollten pflegeleicht (unser Daumen ist eher braun als grün) und insektenfreundlich sein (nur Wespen finden wir so naja). In direkter Nachbarschaft wohnt bereits ein kleines, aber strebsames Bienenvölkchen, das bislang vor allem Gefallen am drei Meter hohen Flieder findet. Gemüse muss es nicht unbedingt sein, dafür ist ein Hochbeet vorhanden.

Am Ende wird die strenge Jury, bestehend aus Frau und fünfjähriger Tochter, entscheiden, welche Pflanzen es werden sollen. Danach liegt es dann an mir, den Spaten zu schwingen und die Wünsche umzusetzen. Bis es so weit ist, ist hoffentlich auch der Zeigefinger wieder einsatzbereit. So hat eben jeder seine Aufgabe im Garten – und die Erfahrung zeigt, dass hier Demokratie fehl am Platz ist. In Sachen Gartengestaltung herrscht eher eine Aristokratie.

Haben Sie Ideen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie mir: timo.keller@funkemedien.de.

Weitere Folgen aus der Serie „Familienklima“: