Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht‘s um die Fußball-EM und die Umwelt.

Wenn ganz hinten im Kleiderschrank nach dem DFB-Trikot gekramt, die schwarz-rot-goldene Schminke zurechtgelegt und die deutsche Fahne am Zaun gehisst wird, dann ist wieder Turnierzeit. Aktuell läuft die Fußball-EM im eigenen Land, was natürlich die Begeisterung ganz anders anheizt, als wenn der Ball nur dank vieler Petro-Millionen in einem fernen Wüstenstaat rollt wie bei der WM 2022 – und dazu noch im deutschen Winter.

So ein Turnier löst oft Unerwartetes aus. Es passieren Sache, mit denen man nicht rechnet. Auf einmal laufen deutlich mehr Männer als üblich in Pink herum. Auch unser Großer hat sich das neue Auswärtstrikot der deutschen Mannschaft zugelegt. Nach dem zu erwartenden Gegenwind, weil sich einige durch die Farbwahl offenbar in ihrer Männlichkeit gekränkt fühlten, ist das Shirt inzwischen so begehrt, dass es zwischendurch ausverkauft war. Und auch unsere Kleine, die ansonsten mit Fußball wenig am Hut hat, läuft geschminkt in Schwarz-rot-gold durch die Gegend.

Durch die EM entstehen zusätzliche Emissionen in Deutschland

Es ist eine besondere Zeit. Es sind vier Wochen, die sich leichter anfühlen. Diese Begeisterung soll auch unbedingt anhalten – im Idealfall bis zum finalen Schlusspfiff am 14. Juli gegen 22.45 Uhr. Dennoch ist hoffentlich ein Seitenblick erlaubt. Denn die Organisatoren hatten im Vorfeld die „nachhaltigste Fußball-EM aller Zeiten“ versprochen. Doch wie realistisch ist das? Immerhin mussten in Deutschland nicht wie zuvor bei der WM in Katar die Stadien neu gebaut und dann künstlich heruntergekühlt werden, um überhaupt Spiele zu ermöglichen.

Uefa zahlt Kompensation in einen EM-Klimafonds ein

Doch natürlich entstehen durch ein vierwöchiges Event mit 51 Spielen an zehn Standorten zusätzliche Emissionen und Abfälle. Das wird sich wohl nie ganz vermeiden lassen. Wichtig ist aber, dass zumindest der Versuch unternommen wird, die Mehrbelastung für die Umwelt in Grenzen zu halten. Etwa dadurch, dass Inhaber eines EM-Tickets für 30 Euro per Bahn durch Deutschland reisen und 36 Stunden rund ums Spiel kostenlos den ÖPNV nutzen können. In Berlin, Frankfurt, Hamburg und Leipzig blieben daher die Stadionparkplätze auch geschlossen.

Zudem zahlt die Uefa als Kompensation 25 Euro pro errechneter Tonne CO 2 , die durch das Turnier entsteht, in einen EM-Klimafonds ein. Insgesamt sieben Millionen Euro kamen laut Deutschlandfunk zusammen, die für Klimaschutz-Projekte an Amateurvereine in Deutschland ausgeschüttet werden – etwa für PV-Anlagen oder Wärmepumpen fürs Vereinsheim. Eine gute Sache! Auch wenn ein Großevent wie die EM nie ganz klimaneutral sein wird: Wir dürfen die Zeit mit einem guten Gefühl genießen.

Haben Sie Ideen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie mir: timo.keller@funkemedien.de.

