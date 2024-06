Eschede. Sturmhauben und Fackeln? Die Polizei bestätigt die Feier von Rechtsradikalen in Eschede. Es ist nicht das erste Mal. Am Samstag demonstrierte ein Bündnis dagegen.

Nach einer Feier von mutmaßlichen Rechtsextremisten auf einem Hof in Eschede im Landkreis Celle prüft die Polizei, ob es zu strafbaren Verstößen gekommen ist. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Es ging bis in den späten Samstagabend“, sagte sie über die Veranstaltung am vergangenen Wochenende. Sie verwies darauf, dass es sich um eine Veranstaltung auf einem privaten Grundstück handelte. „Da gelten andere Bestimmungen“, sagte sie.

Nach einem Bericht der Tageszeitung „taz“ hatten sich Neonazis aus ganz Deutschland am vergangenen Wochenende zu einer Sonnenwendfeier getroffen. Demnach wurde das Treffen von den „Jungen Nationalisten“ organisiert, der Parteijugendorganisation der ehemaligen NPD, die inzwischen „Die Heimat“ heißt.

Die Zeitung veröffentlichte Fotos, auf denen einige Männer und Frauen schwarz-rot-goldene Sturmhauben tragen. Sie stehen mit Fackeln um ein Feuer herum. Dem Bericht zufolge gab es Rituale und Symbole, die auf die NS-Zeit zurückgehen. Ein Video des Medienkollektivs „Recherche Nord“ von dem Treffen zeigt, dass auch Kinder dabei waren. Der Hintergrund und die Echtheit der Fotos waren zunächst nicht überprüfbar.

Hof im Kreis Celle ist seit vielen Jahren Treffpunkt für Rechtsradikale

Auf dem Hof bei Eschede gibt es seit vielen Jahren Versammlungen von Rechtsradikalen, etwa bei sogenannten Sonnenwendfeiern oder Erntefeiern. Der NPD-Landesverband Niedersachsen hatte den Hof 2019 von seinem Mitglied Joachim Nahtz gekauft. Laut dem niedersächsischen Verfassungsbericht von 2023 ist die Immobilie ein Ankerpunkt der „Heimat“ und insbesondere der „Jungen Nationalisten“ als deren Jugendorganisation. Allerdings gehörten der Partei in Niedersachsen nur noch 180 Mitglieder an. Ob sich in Eschede ein Zentrum von überregionaler Bedeutung entwickle, lasse sich aktuell nicht einschätzen. Die Polizei fahre dort regelmäßig Streife, um sich ein Bild zu verschaffen, sagte eine Polizeisprecherin.

Initiativen gegen Rechtsextremismus aus der Region demonstrieren seit vielen Jahren immer wieder gegen die Treffen, die nach ihrer Einschätzung der Vernetzung der rechten Szene dienen. Erstmals haben sich nach ihren Angaben in diesem Jahr Rechtsextreme aus mehreren europäischen Ländern auf dem Hof getroffen. „Wir werden uns nicht mit den rechtsextremen Aktivitäten hier in Eschede abfinden“, hatte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) im Oktober 2023 bei einer Demonstration gesagt.

Demonstration am Samstag: Margot Käßmann als Rednerin in Eschede

Am Samstag demonstrierten etwa 300 Menschen nach Veranstalterangaben in Eschede gegen den Treffpunkt von Rechtsextremen. Die Polizei sprach von knapp 200 Teilnehmenden. „Wir wollen Verantwortung übernehmen für unser Land, darum sind wir heute hier“, sagte die evangelische Theologin Margot Käßmann zum Auftakt.

Zu der Demonstration gegen die Aktivitäten auf dem Hof hatte ein breites Bündnis aufgerufen. Der Ruhestandspastor Wilfried Manneke vom „Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus“ sagte dem Evangelischen Pressedienst, die Bilder von „Recherche Nord“ zeigten noch einmal, wie unverhohlen die heutigen Nazis den Nationalsozialismus verherrlichten. „Sie zeigen, welch Geistes Kind sie sind und welche Gefahr vom Rechtsextremismus ausgeht.“

Käßmann sagte laut Redemanuskript: „Ich nehme heute als Christin hier teil, weil ich zutiefst überzeugt bin: Christlicher Glaube und Rechtsextremismus sind absolut unvereinbar.“ Die frühere Bischöfin betonte: „Wir wollen nicht zurück in ein vermeintlich ‚rassenreines‘ Nazideutschland, sondern gemeinsam mit vielen, mit Juden, Muslimen, Christen, Menschen ohne Religion dieses Land gestalten.“ Sie unterstrich: „Ja, wir gemeinsam, die aus verschiedener Herkunft gern hier leben. Wir sind das Volk.“ Deutschland sei die Heimat all dieser Menschen. „Wir lassen niemanden zwangsdeportieren.“

dpa/epd