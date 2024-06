Walsrode. Als neue Partei zwischen CDU und AfD will sich die Werteunion einen Namen machen – auch in Niedersachsen. Noch ist die Mitgliederzahl gering.

Die Werteunion um Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen will am Sonntag in Walsrode einen niedersächsischen Landesverband gründen. Das bestätigte eine Parteisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Bundesvorsitzende Maaßen soll teilnehmen.

Im Februar war die Werteunion als Partei gegründet worden. In einem Interview hatte Maaßen damals gesagt, die Werteunion wolle eine Lücke zwischen CDU/CSU und AfD füllen.

Werteunion: Ex-Präsident des Verfassungsschutz Maaßen wird selbst vom Geheimdienst beobachtet

Maaßen war von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz – mittlerweile hat der Geheimdienst Maaßen selbst im Blick. Ende Januar war bekannt geworden, dass das Bundesamt Daten zu ihm im Informationssystem der Behörde im Bereich Rechtsextremismus gespeichert hat. Maaßen hat dagegen geklagt. „Das wird uns noch einige Jahre beschäftigen“, sagte er im Mai.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundesweit hat die Werteunion derzeit nach Parteiangaben rund 700 Mitglieder, davon „noch unter 100“ in Niedersachsen. „Es gibt ein sehr restriktives Aufnahmeverfahren, um die Partei vor Unterwanderung zu schützen“, teilte die Partei mit. In Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Sachsen sind bereits Landesverbände gegründet worden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa