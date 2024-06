Bad Harzburg. Mit ihrem Podcast-Projekt überzeugte die Klasse die Jury des Wettbewerbs. Unterstützt wird die Aktion von der Achterkerke Stiftung.

Borkenkäfer sind kleine braun-schwarze Tiere, ihr Körper ist langgestreckt, hart gepanzert und manchmal mit kleinen Härchen versehen. Die gefürchteten kleinen Tiere leben unter der Rinde von Bäumen und benötigen während ihrer Wachstumsphase besonders viel Nahrung und fressen Gänge im weichen Teil der Rinde. Was ist die Folge? Die zertifizierte Waldpädagogin, die in Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesforsten im Wald unterwegs ist, Ann-Kathrin Frese, kennt die Antwort: „Dadurch, dass die Tiere die Rinde zerfressen, unterbrechen sie den Saftfluss im Baum. Das wiederum kann den Baum dann zum Absterben bringen – daher sind sie auch so gefährlich für den Harz.“

Spielerisch hat die Klasse von einer Waldpädagogin viel über die Aufforstung im Harz gelernt. Foto: Ida Wittenberg © FMN | Ida Wittenberg

Den Schülern der siebten Klasse der Albert-Schweitzer-Hauptschule in Vechelde war bereits bewusst, dass der Wald im Harz stark durch den Borkenkäfer zerstört wurde. Denn, die Klasse hat im Rahmen des Zeitungswald-Wettbewerbs das Projekt „Unser Wald – Multimedial“ erstellt. In Kooperation mit einer Forstwirtin und Waldpädagogin aus dem Nachbarort Wahle haben die Schülerinnen und Schüler Mini-Podcasts aufgenommen, die auf unterhaltsame Weise verschiedene Waldthemen erklären. Als Spaziergänger im Fürstenauer Holz kann man jetzt per QR-Code auf diese Audios zugreifen und sich die Informationen begleitend zum Spaziergang anhören.

Klima und Umwelt schützen steht im Fokus

Genau die Idee, auf die der Zeitungswald-Wettbewerb, eine Aktion unserer Zeitung gemeinsam mit der Achterkerke Stiftung, gewartet hat. Chefredakteurin und Mitglied der Jury, Kerstin Loehr, war sofort begeistert: „Wie viel kreative Arbeit in dieses Projekt geflossen ist und wie viel Mühe sich die Schülerinnen und Schüler gegeben haben, ist bemerkenswert.“ Und auch Nora und Heinz-Egon Achterkerke, ebenfalls beide Mitglied der Jury, waren schnell angetan und haben das Projekt der Klasse auf Platz eins des Wettbewerbs gesehen.

„Wir erleben die Auswirkungen des Klimawandels hautnah mit. Gleichzeitig sehen wir immer wieder, wie Falschinformationen diese Thematik durchziehen. Wir möchten für Aufklärung sorgen und dass die Kinder am Beispiel des Zeitungswaldes lernen, was mit der Natur passiert und was jeder Einzelne tun kann, um Klima und Umwelt zu schützen“, betont Nora Achterkerke.

Mischwälder sind für den Harz wichtig

Der Tag im Harz hat für die Klasse daher mit einer kleinen Wanderung, geführt von der Waldpädagogin Anne-Kathrin Frese, begonnen. Durch einen grünen Wald, vorbei an einem See, über eine kleine Brücke und schon standen die Schüler auf einer Fläche mit Blick in den abgestorbenen, grauen und trostlosen Wald. Mit einem Spiel, bei dem die Schüler sich in einem Kreis positioniert und unterschiedliche Bäume dargestellt haben, wurde spielerisch vermittelt, welche Folgen die derzeitige Fichten-Monokultur hat. „Bricht ein Baum in einem gesunden Wald mal weg, dann bleibt der Rest der Bäume trotzdem erhalten. Besteht ein Wald nur aus einer Sorte und alle Bäume werden krank, dann bricht alles weg“, so Frese. Ein Wald könne daher nur überleben, wenn er vielfältig aufgestellt ist. „Wir haben gelernt, dass eine Monokultur für den Wald nicht gut ist und wir stattdessen lieber Mischwälder und Laubbäume pflanzen sollten. Es war wirklich interessant, das einmal in echt im Harz zu sehen“, sagt der 13-jährige Niklas.

200 Bäume werden im Namen der Klasse im Zeitungswald gepflanzt. Foto: Ida Wittenberg © FMN | Ida Wittenberg

Bei der Wanderung sind die Schüler auch am Zeitungswald vorbeigegangen und konnten sich bereits anschauen, wie die abgestorbenen Waldflächen langsam wieder grün werden. Und auch ihren eigenen Beitrag zur Aufforstung konnten sie hier erkunden. Denn Nora Achterkerke hatte während der Mittagspause noch eine Überraschung für die Schüler parat: „Wir möchten im Namen eurer Klasse 200 Bäume im Zeitungswald pflanzen und damit einen Beitrag zur Aufforstung im Harz leisten.“

Am Nachmittag durften die Schüler dann auch noch bei der Wildtierfütterung im Wildkatzengehege in Bad Harzburg teilnehmen. „Mir hat alles sehr viel Spaß gemacht“, erzählt die 14-jährige Katharina. „Aber die neuen Infos zu den Wildkatzen und die Fütterung waren ein richtig toller Abschluss.“