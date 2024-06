Hannover. Im Landtag setzen SPD und Grüne Lockerungen bei Vorschriften durch. Die Reaktion der Verbände ist gemischt, die Opposition schimpft. Warum?

Mit flexibleren Vorschriften zum Personaleinsatz will Niedersachsen die angespannte Lage in vielen Kindertageseinrichtungen möglichst kurzfristig entspannen. SPD und Grüne setzten am Montag im Landtag entsprechende Änderungen am Kindertagesstätten-Gesetz durch.

„Mit den beschlossenen Änderungen haben die regierungstragenden Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein Maßnahmenpaket geschnürt, das den Kita-Trägern und Einrichtungen vor Ort größere Handlungsspielräume verschafft“, erklärte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). Damit begegne die Koalition dem akuten Handlungsbedarf und der konkreten Notlage von Trägern, Erzieherinnen und Erziehern, Eltern und Kindern. Es gebe eine „erhebliche Fachkräftemangelproblematik“, die aber bundesweit bestehe, betonte die Ministerin. „Die Belastung in den Einrichtungen ist riesig groß“, räumte sie ein.

Kita-Krise: Assistenzkräfte sollen Gruppen leiten

Erfahrene pädagogische Assistenzkräfte sollen künftig als Gruppenleitung eingesetzt werden können. In „Ergänzungszeiten“ können die Kita-Träger außerdem laut Kultusministerium neben sozialpädagogischen Assistenzkräften auch „weitere geeignete Personen“ einsetzen. Bei kurzfristigem Ausfall einer Regelkraft kann künftig an 5 statt bisher 3 Tagen im Monat eine Vertretung durch eine andere „geeignete Person“ erfolgen. Diese und weitere Änderungen sollen zum nächsten Kita-Jahr in Kraft treten. Der Handlungsdruck ist hoch, denn Berichte über kurzfristig geschlossene Gruppen und gekürzte Betreuungszeiten häufen sich.

„Das Gesetz ermöglicht niedrigschwellig den Aufstieg zur Gruppenleitung, was sowohl bei der eigenen Berufsentwicklung hilfreich sein kann, aber natürlich auch den Trägern mehr Möglichkeiten bei der Personalplanung bietet“, betonte die SPD-Abgeordnete Corinna Lange. Der Grünen-Abgeordnete Pascal Mennen kündigte außerdem an, die Koalition werde 2026 das Gesetz noch einmal „anfassen“ und intensivere Änderungen vornehmen. „Dazu sammeln wir bereits und haben auch in einer Anhörung zahlreiche Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel zu einer besseren, vergüteten Ausbildung bekommen“, sagte Mennen. Auch Ministerin Hamburg sprach von einer „grundständigen“ Gesetzesnovelle 2026. Während insbesondere die kommunalen Spitzenverbände auf Lockerungen von Vorschriften drängten, warnte etwa die Gewerkschaft Verdi vor dem Aufweichen von pädagogischen Standards.

Kita-Krise: CDU und AfD sehen Flickschusterei

Die oppositionelle CDU warf der Koalition Flickschusterei vor. Nötig sei eine dualisierte, vergütete Ausbildung, wie sie in anderen Bundesländern bereits erfolgreich praktiziert werde, erklärt die Abgeordnete Anna Bauseneick in der Debatte. „Eine bessere Betreuung und bessere Bildung sind in Niedersachsen machbar”, betonte sie. Der AfD-Abgeordnete Harm Rykena sagte, mit den unpraktikablen Änderungen würden die Ziele verfehlt. Doch da verweisen SPD und Grüne auf 2026: Dann soll es ja weitergehen mit der Reform.