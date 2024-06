Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht‘s um eine Haltung zum Fortschritt.

Es ist ein berühmter Satz, der in der einen oder anderen Diskussion hilfreich sein kann: „Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Gesagt haben soll das Wilhelm II. am Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Fehleinschätzung sondergleichen – und nicht seine letzte, was allein dadurch deutlich wird, dass das deutsche Kaisertum mit der erzwungenen Abdankung Wilhelms 1918 endete und (bisher) nicht zurückkehrte, auch wenn sich das einige sogenannte „Reichsbürger“ wünschen würden.

Doch lassen wir die Ewiggestrigen links liegen und schauen nach vorn. Das sollten wir zumindest tun. Und doch fällt es dem einen oder anderen offenbar zunehmend schwer, das Gute in der Zukunft zu sehen. Der Satz „Früher war alles besser“ hat mittlerweile Hochkonjunktur (gefühlt). Dreht sich die Welt zu schnell für viele? Es hat den Anschein. Alles wird komplexer, alles hängt irgendwie mit allem zusammen – und die, die die einfachen Antworten liefern und die Schuldigen schon ausgemacht haben, bekommen immer mehr Stimmen.

Das E-Auto von heute ist das Automobil von Wilhelm II. von gestern

Doch die einfachen Antworten sind fast nie die richtigen. Ein Blick in die Geschichte genügt, um das zu erkennen. Etwa zu Wilhelm II. und seiner Vorhersage zum Automobil. Der Gute hätte ja kaum weiter daneben liegen können. Aber diese Art Fortschrittsverweigerung lässt sich gut auf das Heute übertragen. Das Pferd ist in diesem Szenario das Auto mit dem vom Deutschen innig geliebten Verbrennermotor, das Wilhelmine‘sche Automobil der Wagen mit E-Antrieb. Das Ende ist bekannt.

Lesen Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit:

Verweigern wir uns Deutsche tatsächlich dem Fortschritt? Oder lassen wir einfach nur ungern Altbekanntes und Liebgewonnenes los? Wie etwa die Bezahlung mit Bargeld. Auch hier gibt es wohl keine einfache Antwort. Der Spiegel berichtete kürzlich von einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom, nach der 77 Prozent der Unternehmen in Deutschland noch faxen. Sie wissen schon, das funktioniert so: Sie haben ein Blatt Papier, schieben es in eine Maschine, die komische Geräusche macht, und kurze Zeit später kommt das Gedruckte irgendwo anders auf der Welt heraus.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fragen Sie mal Ihren Nachwuchs zu Hause, was ein Fax ist. Ich ahne die Antwort. Dafür können die Heranwachsenden sicher ein hochauflösendes Foto mit ihrem Smartphone machen (manche spucken die Aufnahme sogar als PDF aus) und es per Mail oder Messenger-Dienst verschicken. Problem gelöst. Doch würden wir es alle wie der Kaiser halten, wäre dafür noch die Postkutsche nötig. Wollen wir das wirklich?

Haben Sie Ideen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie mir: timo.keller@funkemedien.de.

Weitere Folgen aus der Serie „Familienklima“: