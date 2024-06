Braunschweig. Instagram hat eine neue Funktion. Oder eher Schikane. Ist nicht das erste Mal, dass der Zuckerberg-Konzern seine Nutzer ärgert.

Ich bin ein großer Freund von Instagram. Beruflich sowieso, privat auch. Da ich keine besonderen Ideen habe, nicht herausragend sexy bin und mein Leben nicht so interessant ist, poste ich wenig von mir und reposte mehr den Kram, den andere so machen. Ich folge einigen Accounts und wenn mir gefällt, was ich da sehe, dann reposte ich es in meiner Story. Für 24 Stunden ist das zu sehen, und dort ist auch ein Absprung auf den Original-Account, wo man sich das Ganze im Original anschauen kann.

Und so habe ich in meinen Stories einen Mann, der mit Lebensmitteln jongliert und währenddessen immer abbeißt. Äpfel, Orangen, Würste. Es sieht wirklich witzig aus. Ich reposte Memes, Katzenvideos, Internet-Unsinn. Dazu scrolle ich durch meinen Feed, und immer, wenn mir etwas gefällt, drücke ich den Teilen-Button (der sieht aus wie ein Papierflieger) und dann auf das „In Story posten“-Icon. Und hier kommt der Wahnsinn, denn dieses Icon steht neben mehreren anderen Icons am unteren Bildschirmrand, und es ist immer das zweite von links. Der Weg meines Fingers ist so sehr einprogrammiert, wie die Gänge meines Autos, wie Gas, Kupplung und Bremse, wie das Motorengeräusch wenn ich schalten muss. Intuitiv. Zigfach eingeübt.

Geht Instagram den Weg von Facebook?

Und jetzt ist dieses Icon immer mal woanders. Ganz links, dritte oder vierte Position von links – es macht mich wahnsinnig. Und sauer. Als würde alle paar Kurven jemand die Pedale im Auto wechseln. Wieviel Schrott ich mir schon aus Versehen aufs Handy heruntergeladen habe, es ist unfassbar. Aber gut. Instagram gehört zu Meta, ehemals Facebook. Und dass die ihre Produkte gern verschlechtern bis zum puren Wahnsinn, kann man an Facebook selbst ja schon ganz gut sehen.

