Hildesheim. Schock in Hildesheim: 21-jährige Motorradfahrerin nach schwerem Unfall im Krankenhaus. Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen im Überblick.

Eine 21-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hildesheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen wollte eine 57 Jahre alter Autofahrerin an einer Kreuzung abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende Bikerin. Die 21-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Angaben zufolge erwartet die Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rekord-Kokainfund im Milliardenwert

Drogenfahnder haben in Deutschland eine Rekordmenge an Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro sichergestellt. Es handele sich um Dutzende Tonnen, teilte die Zentralstelle für Organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die riesige Drogenmenge sei bereits im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen entdeckt worden.

Im Zusammenhang damit seien Durchsuchungen in sieben Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen) erfolgt und sieben Haftbefehle vollstreckt worden.

Arbeitsmaschine im Kreis Hildesheim gestohlen – zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

Ein Mann und eine Frau sitzen nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines Teleskopladers im Landkreis Hildesheim in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige und die 27 Jahre alte Frau stehen im Verdacht, die Arbeitsmaschine von dem Gelände einer Firma gestohlen zu haben, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag mit. Das Fahrzeug, mit dem schwere Lasten angehoben werden können, habe einen Wert im unteren sechsstelligen Bereich, hieß es.

Die Ermittler entdeckten den Teleskoplader auf einem Sattelzug, der mehrere Kilometer entfernt bei Osterode im Landkreis Göttingen stand. Die beiden Tatverdächtigen befanden sich an dem Laster und wurden am Mittwochabend festgenommen. Seit dem Donnerstag befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa