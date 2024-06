Rotenburg. Im Kreis Rotenburg hat es am Donnerstag einen tödlichen Unfall gegeben. Die Autofahrerin krachte gegen einen Baum. Der Polizei-Überblick.

Eine Autofahrerin ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Bötersen (Landkreis Rotenburg) tödlich verletzt worden. Die 60-Jährige kam nach bisherigen Erkenntnissen auf gerader Strecke ohne fremde Beteiligung mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kollidierte seitlich mit einem Baum. Die Frau starb an der Unfallstelle.

Betrunkener Mann bricht im Kreis Wesermarsch für Bier in Tankstelle ein – und will bezahlen

Ein 34-Jähriger ist betrunken in eine geschlossene Tankstelle in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) eingebrochen, um Bier zu kaufen. Nachdem er mehrere Bierdosen aus einem Kühlschrank genommen und auf den Verkaufstresen gestellt hatte, wartete er zum Bezahlen vergeblich auf einen Kassierer, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Eine Frau hatte den Einbruch am späten Mittwochabend bemerkt und die Polizei alarmiert.

Polizisten rückten an und stellten den 34-Jährigen noch im Verkaufsraum der Tankstelle. Zuvor hatte der Mann laut den Beamten die verschlossene Eingangstür aufgetreten und sich so Zugang verschafft. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Gegen den Mann wird nur ermittelt. Der genaue Tatvorwurf, etwa Einbruch, müsse noch geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich habe der Mann offenbar im Glauben gehandelt, das Bier rechtmäßig bezahlen zu können. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Autofahrer flieht im Kreis Göttingen vor Polizei und stürzt Abhang hinunter

Ein Unbekannter ist in Staufenberg im Landkreis Göttingen bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto einen Abhang hinuntergestürzt. Offenbar sei der Mann unverletzt geblieben, teilte die Polizei Kassel am Donnerstag mit. Er sei mit nicht zugelassenen Kennzeichen unterwegs gewesen, bei denen die TÜV- sowie die Zulassungsplakette fehlten. Auf der Autobahn 7 bei Guxhagen im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis habe die Polizei am Mittwochabend den Wagen anhalten wollen. Der Mann sei allerdings mit rund 180 Kilometern pro Stunde davongefahren. Daraufhin habe er die Autobahn verlassen und sei außer Sicht der Beamten geraten.

Im Rahmen der weiteren Fahndung sei der Mann schließlich im südniedersächsischen Staufenberg wiederentdeckt worden. Dort sei er erneut mit seinem Auto vor der Polizei geflohen, über ein Erdbeerfeld gefahren und schließlich in einem Waldstück einen Abhang hinuntergestürzt. Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß geflohen.

Schockanrufer-Masche – Mann in Hameln auf frischer Tat ertappt

Ein mutmaßlicher Schockanruf-Betrüger ist auf frischer Tat ertappt worden. Polizisten nahmen den 34-Jährigen am Mittwoch in Hameln fest, als er gerade Geld von einer 89 Jahre alten Frau entgegengenommen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch Ermittlungen in einem anderen Betrugsfall waren die Beamten dem Mann auf die Spur gekommen.

Zuvor hatten zwei Frauen bei der Seniorin angerufen. Sie gaben sich den Angaben nach als Polizistin sowie Tochter des Opfers aus. Die beiden gaben vor, dass die vermeintliche Tochter einen tödlichen Autounfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, damit sie nicht in Untersuchungshaft müsse. Die 89-Jährige bereitete daraufhin Bargeld und Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe bereit und übergab sie schließlich dem 34-Jährigen. Polizeibeamte, die kurz zuvor einen Hinweis über die bevorstehende Geldübergabe erhalten hatten, nahmen den Mann fest.

Kurz danach wurde auch der 35 Jahre alte mutmaßliche Fahrer des Fluchtfahrzeuges festgenommen. Mangels dringenden Tatverdachtes wurde er aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Keine Spur gibt es unterdessen zu den beiden Schockanruferinnen. „Meistens sitzen die Anrufer auch in Call-Centern im Ausland“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei warnte abermals davor, unbekannten Menschen Geld und Wertsachen zu übergeben. Wer Opfer eines Schockanrufes werde, solle auflegen und seine Verwandten unter einer bekannten Nummer anrufen.

Massenschlägerei bei Rotenburg zwischen zwei verfeindeten Gruppen

Ein Streit zwischen zwei verfeindeten Gruppen hat zu einer Massenschlägerei am Mittwochabend geführt. Die rund zehn beteiligten schlugen sich zunächst in Helvesiek nördlich von Rotenburg (Wümme) mit Fäusten und Stangen, wie die Polizei mitteilte. Später seien die zwei Großfamilien in das nahe gelegene Lauenbrück gefahren und hätten ihre Auseinandersetzung dort fortgesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Zudem sollen die Beteiligten mit ihren Fahrzeugen auch Straßen blockiert haben. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und blieb bis in der Nacht vor dem Haus einer der beiden Familien, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Hintergründe der Taten würden noch ermittelt, hieß es.

