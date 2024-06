Hannover. Der Ex-Profi von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 liegt seit Jahren im Wachkoma. In Barsinghausen erlebte er das Training mit.

Die türkische Nationalmannschaft hat beim ersten öffentlichen Training in Deutschland Hakan Bicici gewürdigt. Der 53-Jährige war mit seiner Familie ins August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen gekommen. Im November 2012 verunglückte der ehemalige Profi von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig bei einem Verkehrsunfall und liegt seither im Wachkoma.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Rollstuhl sitzend erlebte er das Training vor 2500 Zuschauern vom Spielfeldrand. Dort besuchten ihn die türkischen Spieler und der Trainer Vincenzo Montella zu einem kurzen Hallo und einem Moment der Berührung. Der Termin war auf Vermittlung von Bastian Hellberg, einem ehemaligen Mitspieler von Bicici, und Hamit Altintop, mittlerweile Vorstandsmitglied beim türkischen Fußballverband (TFF), zustande gekommen.

Bild aus November 2022: Ex-Fußballprofi Hakan Bicici sitzt umgeben von Mutter Fatma Bicici (links), Tante Hülya Häseler (Mitte) und Tante Hatice Moormann in seinem Rollstuhl. Nach einem schweren Autounfall liegt Bicici seit über zehn Jahren im Wachkoma. © dpa | Moritz Frankenberg

Das türkische Team war am Dienstagabend in Hannover gelandet. Begleitet wurde die Delegation vom türkischen Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, und der in Hannover lebenden Generalkonsulin Gül Özge Kaya. Zum Auftakt spielt die Türkei am 18. Juni in Dortmund gegen den EM-Debütanten Georgien.

Auch interessant

Fußball-EM 2024 Team Niederlande in Wolfsburg angekommen – wenig Fan-Kontakt Von Jennifer Frosch , Christian Buchler und Stefan Lienert

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

SID