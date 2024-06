Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht‘s um den Eichenprozessionsspinner.

Alle Jahre wieder – kommt inzwischen nicht nur das Christuskind, sondern auch Thaumetopoea processionea. Hinter dem lateinischen Namen verbirgt sich ein Schmetterling. Keiner von den hübsch anzusehenden, weil bunten Faltern, eher ein grau-braunes Tierchen, aber völlig harmlos. Gar nicht harmlos sind hingegen die Raupen des Schmetterlings, genauer deren Brennhaare. Deshalb hat es der Nachtfalter unter seinem deutschen Namen auch zu einiger Berühmtheit gebracht: Eichenprozessionsspinner.

Selbst den Kindern sind die Tierchen inzwischen ein Begriff. „Wie heißt nochmal dieser Spinner?“, fragte mich unsere fünfjährige Tochter unlängst. Eine Frage, auf die mir spontan und in der politischen Gemengelage rund um die Europawahl einige Namen auf der Zunge lagen. Aber es ging natürlich nicht um Politik. „Diese kleinen Raupen“, meine sie doch. Die, die immer dafür sorgten, dass auf dem einzigen Spielplatz im Ort nicht gespielt werden darf. Achso, der Groschen fiel. Gemeint war eben jeder Eichenprozessionsspinner.

Die Brennhaare der Raupen machen den Eichenprozessionsspinner so gefährlich

Jedes Jahr wieder sorgen die kleinen Tierchen für Ärger. Weil die Brennhaare ihrer Raupe Rötungen oder sogar eine Dermatitis und allergische Reaktionen auslösen können, werden Radwege, öffentliche Plätze und eben auch Spielplätze gesperrt, um einer Begegnung aus dem Weg zu gehen. Zur Bekämpfung in solchen Bereichen kommen in erster Linie chemische Pflanzenschutzmittel und Industriestaubsauger, mit denen die Raupen eingesaugt werden, zum Einsatz. Ein nicht unerheblicher Aufwand.

Lesen Sie mehr zum Thema Klimawandel:

Ausnahmsweise passt an dieser Stelle der Spruch: „Das gab‘s früher nicht.“ Zumindest nicht in unseren Gefilden und nicht in diesen Ausmaßen. Der Eichenprozessionsspinner ist heimisch in Eichenwäldern Süd- und zum Teil Mitteleuropas, breitet sich jedoch durch die höheren Temperaturen in Folge des Klimawandels immer weiter in Richtung Norden aus – und kommt so dem Menschen immer häufiger in die Quere. Vor allem ab Ende April/Anfang Mai, wenn die Raupen die Brennhaare ausbilden.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Kinder in unserem Dorf – aber sicher nicht nur hier – bedeutet das: Der Spielplatz ist erstmal tabu, bis die Gemeinde reagiert. Weil das gesamte Areal aber mit zahlreichen Eichen bewachsen ist, kann das dauern. Eine weitere Auswirkung des Klimawandels, die nervt – und es wird nicht die letzte sein. Immer mehr Tierarten, wie etwa bisher bei uns unbekannte Zeckenarten, tauchen plötzlich hier auf, weil sich das Klima ändert.

Haben Sie Ideen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie mir: timo.keller@funkemedien.de.

Weitere Folgen aus der Serie „Familienklima“: