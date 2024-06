Die beiden SPD-Chefs Lars Klingbeil (links) und Saskia Esken nehmen Katarina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, am Sonntagabend in Berlin in die Mitte. Die SPD verliert an Zustimmung, bleibt in unserer Region aber wohl stark. Lena Düpont (CDU, rechts) wird bald die einzige Europaabgeordnete aus der Region Braunschweig-Wolfsburg sein. © FMN | Jürgen Runo