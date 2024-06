Uelsen. Außerdem: Schwere Verletzungen nach Autounfall in Bad Bentheim und Arbeiter stürzt in Ostfriesland in den Tod. Der Blaulicht-Überblick.

Ein 75 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Uelsen im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 85 Jahre alte Autofahrer den entgegenkommenden Mann beim Linksabbiegen übersehen haben. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß am Freitag lebensbedrohliche Verletzungen.

Auto überschlägt sich mehrmals – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer hat sich in Bad Bentheim mit seinem Fahrzeug mehrmals überschlagen und schwer verletzt. Der 68-Jährige hatte am Freitag ein Auto überholt und die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Graben. Das Auto überschlug sich mehrmals und prallte schließlich gegen eine Mauer und ein geparktes Fahrzeug. Der 68-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 27 000 Euro, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ostfriesland: Arbeiter stürzt vom Dach und stirbt

Rund sechs Meter tief ist ein Arbeiter von einem Dach in Südbrookmerland in Ostfriesland gefallen. Der 51-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach den ersten Erkenntnissen war der Mann bei einem Bauunternehmen beschäftigt, das Dacharbeiten an einem landwirtschaftlichen Gebäude ausführte. Am Morgen stürzte der Arbeiter vom Dach. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Rettungswagen verunglückt auf Einsatzfahrt – zwei Schwerverletzte

Ein Rettungswagen ist auf einer Einsatzfahrt bei Hannover verunglückt und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt. Das Rettungsfahrzeug war am Freitag in der Wedemark mit einer Patientin an Bord unterwegs und wollte ein vorausfahrendes Auto überholen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer bog demnach plötzlich nach links in einen Feldweg ab und übersah laut Polizei den Rettungswagen. Durch den Zusammenstoß kam das Rettungsfahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen den Baum.

Zwei Rettungskräfte wurden dabei schwer verletzt, eine wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Patientin im Fahrzeug sowie der Autofahrer erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Die Kreisstraße wurde voll gesperrt.

