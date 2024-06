Meppen. Scheunen im Emsland und in Stade gehen in Flammen auf. In Hildesheim hat ein Jugendlicher ein Feuerwehrauto gestohlen. Der Polizei-Überblick.

Ein Brand in einer Scheune im Landkreis Emsland hat nach Schätzungen der Polizei einen Sachschaden in Höhe von einer Million Euro verursacht. Das Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Gemeinde Gersten habe am frühen Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Scheune brennt im Landkreis Stade: Feuerwehr rettet 50 Tiere

Ein Schaden von geschätzt rund 600.000 Euro ist bei einem Brand einer Scheune im Landkreis Stade entstanden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Während des Feuers am Montagnachmittag retteten der Hofeigentümer und Feuerwehrleute mehr als 50 Tiere, die sich in der Scheune befanden. Der Eigentümer riss mit einem Stapler eine Scheunenwand ein, Feuerwehrleute trieben die Tiere ins Freie. Die Feuerwehr löschte den Brand im Ort Assel.

Ein Kalb zog sich eine Brandverletzung zu. Der Eigentümer und Mitarbeiter des Hofs wurden vom Rettungsdienst betreut. Ein 16 Jahre alter Hofhelfer wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Dazu ermittelt die Polizei.

Für nächtliche Spritzfahrt: Minderjähriger stiehlt Feuerwehrauto in Hildesheim

Ein Minderjähriger hat in der Nacht auf Dienstag ein Feuerwehrauto gestohlen und damit eine Spritzfahrt unternommen. Zuvor brach er in Gronau westlich von Hildesheim durch ein Fenster in eine Feuerwehrstation ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Dieb fuhr mit dem Einsatzleitwagen einige Dutzend Kilometer bis in die Region zwischen Hannover und Salzgitter, ehe er zurückkehrte und das Fahrzeug wieder bei der Feuerwehr abstellte, wie es weiter hieß. Während der Fahrt habe er einen Schaden an dem Feuerwehrauto verursacht. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

