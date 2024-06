Hannover. Die tödliche Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim hat bundesweit Entsetzen ausgelöst – so auch bei Niedersachsens Innenministerin.

Wegen des in Mannheim bei einem Messerangriff gestorbenen Polizisten ist bei den Einsatz- und Streifenwagen der niedersächsischen Polizei Trauerflor angeordnet worden. Das sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag in Hannover. „Der Tod eines Polizisten in Mannheim ist entsetzlich und sehr traurig“, sagte die Ministerin.

Zu der politischen Einordnung des Falls wolle sie sich nicht äußern, betonte Behrens. Angesichts des Todes eines Polizisten halte sie dies für nicht angemessen. Über die Auswirkungen könne etwa bei der anstehenden Innenministerkonferenz gesprochen werden, sagte die Innenministerin.

Bei dem Angriff hatte ein 25-Jähriger am vergangenen Freitag auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten. Der 29-Jährige erlag am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen. Der Angreifer mit afghanischer Staatsbürgerschaft hatte dem Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen.

