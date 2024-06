Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht‘s um Müll, der auf der Straße herumfliegt.

Alle zwei Wochen ist es ein Ärgernis: Müll liegt dort, wo er nicht hingehört, nämlich auf der Straße. Dabei haben die Eigentümer des Mülls eigentlich alles richtig gemacht, was es umso ärgerlich macht. Sie haben ihre Wertstoffe in die gelben Säcke getan und diese am Abend vor der Abholung an die Straße gelegt. Nur: In den dünnwandigen Beuteln bleibt der Unrat oftmals nicht. Ein Plädoyer für die gelbe Tonne.

In einigen Kommunen gibt es sie, in anderen nicht. So wie in unserer. Stattdessen kommt der Wertstoff-Müll in gelbe Säcke, die es bei der Gemeinde oder im Supermarkt gibt. Ein System mit Schwächen. Die Beutel sind so dünn, dass sie oft schon beim Zubinden reißen. Auf der Straße wecken sie die Neugier von Katzen oder Igeln, die gerne den letzten Rest aus dem Joghurtbecher oder den verbliebenen Klecks Tomatensauce aus der Konservendose schlürfen wollen. Die Folge: aufgerissene Beutel, Müll auf der Straße.

Für Abfallentsorger haben die gelben Säcke auch Vorteile

Oder es stürmt des Nachts. Dann entwickeln die Säcke gern ein Eigenleben, was auch das Leben für die Mitarbeitenden des Abfallentsorgers schwerer macht. Die sind an Tagen, an denen gelbe Säcke abgeholt werden, mindestens zu zweit unterwegs: Der eine fährt, der andere wirft die Beutel hinten rein. Und flucht zu Recht, wenn er den Müll erstmal aus den Gärten zusammensuchen muss.

Sie merken: Hier schreibt ein Fan der gelben Tonne. Doch wie (fast) überall im Leben hat die Medaille zwei Seiten. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass die gelben Säcke Vorteile haben. In Helmstedt etwa wehrt sich der Entsorger Belland Vision gegen die gelbe Tonne. Die Argumente: Die Säcke hätten eine bessere Recyling-Bilanz, würden weniger oft zweckentfremdet wie die Tonnen, die Sammel-Lkw bräuchten weniger Zeit für die Einsammlung und zudem würden die Kosten für die Tonnen höher liegen, etwa bei der Anschaffung.

In Braunschweig gibt es für solche Fälle die Wertstofftonne

Okay, das klingt sinnig. Vielleicht wäre ja ein Mittelweg möglich. Könnte man nicht die Säcke einen Hauch dicker machen, damit sie nicht ganz so schnell reißen? Oder gleich groß denken und eine Wertstofftonne einführen, wie zum Jahreswechsel in Braunschweig geschehen? Da darf nämlich mehr rein als in den gelben Sack und die gelbe Tonne, auch sogenannte „stoffgleiche Nichtverpackungen“. Alte Kleiderbügel, die kaputte Gießkanne oder die Bratpfanne, in der alles anbrennt, zum Beispiel. Jede Lösung, die verhindert, dass der Müll regelmäßig ziellos herumfliegt, ist willkommen.

