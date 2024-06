Hannover. Bei Lotto am Samstag tippte der Spieler sechs Richtige. Auch nach der Ziehung der Eurojackpot-Zahlen gab es Jubel in Niedersachsen. Der Überblick.

Ein Spielteilnehmer von Lotto 6aus49 aus dem Landkreis Stade hat am Samstag im Lotto gewonnen: Mit den sechs Richtigen erhält er in der Gewinnklasse 2 der Lotterie 1.673.504,30 Euro. Der Neu-Millionär nahm mit sieben getippten Feldern für vier Wochen unter www.lotto-niedersachsen.de teil, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

857.761,60 Euro in der Gewinnklasse 2 erhält darüber hinaus ein noch unbekannter niedersächsischer Spielteilnehmer von Eurojackpot. Mit den fünf Gewinnzahlen und einer Eurozahl lag er bei der Ziehung am Freitag richtig. Lediglich die zweite gezogene Eurozahl fehlte ihm, um den Jackpot der beliebten europäischen Lotterie zu knacken. Seinen Eurojackpot-Spielschein mit zehn getippten Feldern für eine Woche gab der Gewinner in einer Annahmestelle im Landkreis Emsland ab.

Riesenjubel auch in der Region Hannover: Spieler gewinnt mehr als 160.000 Euro

Ein weiterer noch unbekannter Spielteilnehmer von Eurojackpot lag bei der Ziehung am Freitag ebenfalls mit den fünf Gewinnzahlen richtig. In der Gewinnklasse 3 der europäischen Lotterie erhält er nun 161.245,80 Euro. Seinen Spielauftrag mit fünf getippten Feldern und einer Laufzeit von zwei Wochen reichte er in einer Annahmestelle in der Region Hannover ein.

Über 100.000 Euro darf sich zudem ein Spielteilnehmer von Super 6 aus dem Landkreis Emsland freuen. Bei der Ziehung der Zusatzlotterie am Samstag stimmten die notwendigen sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. An Super 6 nahm der Gewinner für eine Woche in Verbindung mit Lotto 6aus49 im Landkreis Emsland teil.

Die nächste Chance auf einen Millionengewinn haben die niedersächsischen Spielteilnehmer am Dienstag: Da bei der Ziehung von Eurojackpot am Freitag die Gewinnklasse 1 unbesetzt blieb, umfasst der Mega-Jackpot der beliebten europäischen Lotterie am Dienstag 120 Millionen Euro. Etwa 11 Millionen Euro werden zudem in der Gewinnklasse 2 und etwa 1 Million Euro in der Gewinnklasse 3 von Eurojackpot erwartet.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt konnten sich im Jahr 2024 bereits 73 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – sieben davon in Millionenhöhe.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red