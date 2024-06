Bad Harzburg. Außerdem: „Bakterielle Superinfektion“ in Pflegeheim in Oyten und Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Burgwedel. Die Blaulicht-News.

Ein Autofahrer ist in Bad Harzburg im Landkreis Goslar mit seinem Wagen nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei geflüchtet. Die Beamten hatten den Unbekannten aufgrund seiner „auffälligen und rasanten Fahrweise“ bemerkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Besatzung eines Streifenwagens ihn kontrollieren wollte, habe der Fahrer Gas gegeben. Die Polizei verfolgte das Auto über eine Strecke von rund sieben Kilometern mit hoher Geschwindigkeit mit mehreren Wagen durch das Stadtgebiet. Schließlich verloren sie den Flüchtigen am Samstagabend. Die Ermittler suche nun nach Zeugen, die den Wagen und das Nummernschild erkannt haben.

Kreis Verden: Drei Bewohner sterben bei Infektionswelle in Pflegeheim

Infolge einer Krankheitswelle in einem Pflegeheim in Oyten (Landkreis Verden) sind drei Bewohner im Alter von über 80 Jahren gestorben. Fünf weitere Heimbewohner wurden stationär in Krankenhäusern aufgenommen, wie die Landkreisverwaltung in Verden am Sonntag mitteilte. Demnach hatte die Einrichtung am Freitag eine auffällige Häufung von Atemwegserkrankungen mit fieberhafter Erkältung gemeldet. Insgesamt zeigten seitdem 19 Bewohnerinnen und Bewohner sowie vier Angestellte der Pflegeeinrichtung Symptome wie etwa Husten, Schlappheit und Fieber. Das Gesundheitsamt des Landkreises ordnete daraufhin an, die Kranken zu isolieren und weitere Hygienemaßnahmen einzuleiten.

Rachenabstriche von Betroffenen wurden zur Untersuchung in das Labor des Landesgesundheitsamtes in Hannover geschickt. Bei einer Analyse wurden in den Proben am Samstag Parainfluenzaviren und Rhinoviren nachgewiesen. Zum Teil lagen demnach auch Doppelinfektionen vor. Wie es zu den Infektionen kam, war unklar.

Diese Viren seien in der Bevölkerung verbreitet und nicht ungewöhnlich, sagte die Leiterin des Verdener Gesundheitsamtes, Jutta Dreyer, in einer Mitteilung. Die Viren könnten grippale Infekte und Erkältungen auslösen. „Gerade bei älteren Menschen können sie jedoch aufgrund der meist vorhandenen Vorerkrankungen und dem reduzierten Immunsystem zu schweren Verläufen führen und auch bakterielle Superinfektionen nach sich ziehen, was vor Ort in verschiedenen Fällen leider auch der Fall ist“, sagte die Amtsärztin.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Landkreises war die Infektionslage am Sonntag noch nicht überstanden. Lediglich einzelne Heimbewohner, die sich aktuell in Kliniken oder in dem Pflegeheim befinden, befanden sich am Sonntag auf dem Weg der Besserung, hieß es.

Emsland: 400 000 Euro Schaden bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Surwold im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund 400 000 Euro entstanden. Am Sonntagvormittag seien das erste Obergeschoss und der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Ursache sei unklar. Knapp 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen nach niemand.

Region Hannover: Motorradfahrer prallt gegen abbiegendes Auto und stirbt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad bei Burgwedel in der Region Hannover ist ein Mann gestorben. Der 52-Jährige habe den ersten Erkenntnissen nach mit seinem Motorrad auf einer Landstraße mehrere Autos überholt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eines der Autos, dass er überholen wollte, bremste jedoch und bog nach links in einen Waldweg ab. Der Mann prallte mit seinem Motorrad gegen die Fahrerseite des Wagens und wurde von seiner Maschine geschleudert. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er am Samstagmittag noch an der Unfallstelle starb.

