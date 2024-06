Seevetal. Der Vorfall ereignete sich auf der Autobahn 7. Im Kreis Diepholz kommt ein Motorradfahrer ums Leben. Der Polizei-Überblick.

Die Polizei hat ein Auto auf der A7 bei Seevetal im Landkreis Harburg angehalten, das von einem einjährigen Kind gelenkt wurde. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Kind auf dem Schoß eines 20-Jährigen saß und das Auto mehrere Kilometer lang lenkte, teilte die Polizei am Sonntag über den Vorfall vom Samstagnachmittag mit. Er verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle saß das Kind wieder in einem Kindersitz auf der Rücksitzbank. Der Fahrer gab allerdings zu, dass es zuvor auf seinem Schoß saß und lenkte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 24-Jährige sei ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Samstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursachen mit seiner Maschine von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Jugendliche verursachen Unfall mit E-Scooter – Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter, auf dem zwei Mädchen fuhren, ist in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) eine 30 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren waren unerlaubt zusammen auf dem E-Scooter unterwegs, als es nahe der Fußgängerzone in der Innenstadt zu dem Unfall kam, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Demnach fuhren die beiden Mädchen am Samstagabend mit ihrem E-Scooter gegen einen Bordstein und verloren das Gleichgewicht. Sie stießen dann gegen die Fußgängerin. „Die Fußgängerin stürzte und wurde schwer am Kopf verletzt“, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Fahrerinnen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Außerdem gehen die Beamten dem Verdacht nach, dass der E-Scooter technisch manipuliert wurde. Möglicherweise waren die Mädchen damit zu schnell unterwegs, sagte der Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete an, den E-Scooter zu beschlagnahmen.

20-jähriger Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 20-jähriger Kradfahrer ist bei einem Unfall in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben stürzte der junge Mann mit seinem Krad am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige landete in einem Graben und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Betrunkene Männer verursachen Unfall mit gestohlenem Gabelstapler

Mit einem gestohlenen Gabelstapler haben zwei betrunkene junge Männer in Alfeld (Landkreis Hildesheim) bei einer nächtlichen Spritztour einen Unfall an einer Tankstelle verursacht. Dadurch entstand an der Fassade des Tankstellengebäudes ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten Zeugen den Beamten in der Nacht zum Sonntag einen unbeleuchteten Gabelstapler gemeldet, der auf einer Landstraße der Kleinstadt Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf kam es dann zu dem Unfall an der Tankstelle. Polizisten stellten dort die beiden Männer im Alter von 21 und 24 Jahren, die „stark alkoholisiert“ waren. Laut Zeugenaussagen und nach einer Videoaufzeichnung soll der 21-Jährige den Gabelstapler gefahren haben. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet.

