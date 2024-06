Wolfenbüttel. Bischof Wilmer und Pfarrer Eggers haben sich am Samstag zu einem Gespräch getroffen. Am 9. Juni wollen sie gemeinsam Gottesdienst feiern.

Der katholische Pfarrer Matthias Eggers aus Wolfenbüttel und Bischof Heiner Wilmer haben sich am Samstag zu einem Gespräch getroffen. Nachdem Eggers sich in einem Zeitungsinterview kritisch gegenüber dem Bistum Hildesheim geäußert hat, forderte der Bischof den Geistlichen am 23. Mai auf, sein Amt in der Gemeinde niederzulegen. Der Streit eskalierte zunächst, schließlich einigte man sich aber auf ein gemeinsames Gespräch.

In einem gemeinsamen Statement berichten die beiden Geistlichen von ihrem Treffen am Samstag im Bischofshaus. Man habe einen offenen und konstruktiven Dialog geführt. Während des Gesprächs sei deutlich geworden, dass die beiden Parteien ein gemeinsames Ziel verfolgen, „nämlich die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt konsequent voranzutreiben und das Vertrauen der Gemeinde in Wolfenbüttel in diese Arbeit wiederherzustellen“, heißt es in der Mitteilung des Bistums Hildesheim. Während des Gesprächs habe Bischof Wilmer außerdem seine Bitte an Pfarrer Eggers zurückgenommen, freiwillig auf das Pfarramt zu verzichten.

Bischof und Pfarrer wollen in Wolfenbüttel gemeinsam Gottesdienst feiern

Das dreistündige Gespräch im Bischofshaus wurde unterstützt durch Christiane Kreiß von der Pfarrgemeinde St. Petrus, sowie von Stephan Garhamer, Leitung im Bischhöflichen Generalvikariat. Am 9. Juni, wollen Pfarrer und Bischof um 11 Uhr in der St. Petrus Kirche in Wolfenbüttel gemeinsam einen Sonntagsgottesdienst feiern. Außerdem verständige man sich auf weitere Gespräche, in denen eine externe Person den Dialog moderieren soll. Darüber hinaus werden Arbeitsgruppen aus Vertretern der Pfarrei und des Generalvikariats gebildet, um Maßnahmen zu erarbeiten, wie ein Dialog die gemeinsamen Positionen stärken könne. Über den Fortschritt der Gespräche wolle man regelmäßig informieren. „Wir sind uns der Herausforderungen bewusst und entschlossen, gemeinsam konstruktive und langfristige Lösungen für die zutage getretenen Differenzen zu finden. Diesen Weg gehen wir mit Zuversicht an“, heißt es abschließend in der Mitteilung.

