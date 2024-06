Bremen. Außerdem: Fünf Männer in Bremen durch Messerstiche verletzt. Vier verletzte nach Unfall im Emsland. Der Niedersachsen-Überblick.

Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat in Bremen Polizisten um Feuer gebeten und ist deswegen aufgeflogen. Der 22-Jährige habe mit seinem Wagen bei einer Verkehrskontrollaktion am Freitagabend bei den Beamten gehalten und nach Feuer gefragt, teilte die Polizei am Samstag mit. Weil sein Verhalten auffällig war, überprüften die Beamten ihn. Dabei sei er positiv auf Drogen getestet worden, hieß es. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt.

Mehrere Männer mit Messerstichen in Bremen verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in Bremen sind fünf Männer mit Messerstichen verletzt worden. Vier von ihnen im Alter zwischen 17 und 34 Jahren mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen hatten eine Schlägerei in der Nähe einer Bushaltestelle im Stadtteil Gröpelingen beobachtet und den Notruf gewählt. Vor Ort entdeckten die Beamten am Freitagabend die teilweise schwer verletzten Männer am Boden liegend und leistete Erste Hilfe.

Was der Auslöser des Streits war, sei nach Angaben der Polizei noch unklar. Als Waffen wurden den ersten Erkenntnissen nach Flaschen und Messer eingesetzt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Emsland: 18-jähriger Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Sturz in einer Kurve in Geeste im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der 18-Jährige sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach einem Überholvorgang in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort stürzte er am Samstagmittag von seiner Maschine. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit vier Verletzten im Landkreis Emsland

Bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Rastdorf im Landkreis Emsland sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 27 Jahre alter Autofahrer habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach beim Überqueren einer Straße mit seinem Wagen ein von rechts kommendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 27-Jährige schwer verletzt wurde. Der 23 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und seine zwei 18 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt.

Kreis Verden: Geldautomat gesprengt – Täter flüchten mit Bargeld

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Kirchlinteln im Landkreis Verden gesprengt. Die Täter konnten dabei in der Nacht auf den Samstag „Bargeld in bisher unbekannter Höhe“ erbeuten, teilte die Polizei mit. Der Automat befand sich in einem Anbau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Der Anbau und der Geldautomat wurden erheblich beschädigt. Die Ermittler schätzen die Schadenshöhe auf mehrere zehntausend Euro.

Das restliche Gebäude blieb nach ersten Angaben der Polizei unbeschädigt. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in einem Auto. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sollen sich bei der Polizei melden.

dpa