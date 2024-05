Celle. Ein Senior wird in seinem Wohnhaus brutal überfallen. Mithilfe von Tatortspuren hat die Polizei nun drei tatverdächtige Männer gefasst.

Nach einem Überfall auf einen 80 Jahre alten Senior haben Spezialkräfte des Landeskriminalamtes (LKA) in Niedersachsen drei tatverdächtige Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren in Peine festgenommen. Die Männer kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie stehen demnach im Verdacht, Mitte April den 80-Jährigen in seinem Wohnhaus in Lachendorf (Landkreis Celle) brutal überfallen und bedroht zu haben. Die Polizei kam den Tatverdächtigen eigenen Angaben zufolge nach der Auswertung von Spuren am Tatort und umfangreichen Recherchen auf die Spur. Vier Objekte wurden bei den Ermittlungen durchsucht und Beweise sichergestellt. Die Ermittler prüfen nun, ob die Männer auch für weitere Taten in Niedersachsen verantwortlich sind.

Bei dem Überfall Mitte April hatten früheren Angaben der Polizei zufolge zwei maskierte Männer den 80-Jährigen an der Haustür überrascht, in die Wohnung gedrängt und dann bedroht. Sie forderten Geld von ihm. Auf der Suche nach Diebesgut verwüsteten die Täter das Wohnhaus und eine angrenzende Gaststätte. Danach flüchteten sie zu Fuß. Mit welcher Beute sie entkamen, war nicht bekannt.

dpa