Braunschweig. Neulich redete unser Autor von „früher“ und es kamen ein paar Erinnerungen. Früher war alles besser? Nein, definitiv nicht.

In einem Gespräch neulich kamen wir auf Klingeltöne am Smartphone. Immer aus? Nur Vibration? Oder irgendein cooler Song, der jedes Mal losdudelt, wenn jemand anruft? Wenn ja, welcher? Ist ja einfach einzustellen. Haha, ja, das war mal anders, damals, früher, als in der Fernsehwerbung der „Crazy Frog“ einem die neuesten Klingeltöne andrehen wollte. Leute, deren Geburtsjahr mit einer eins beginnt, wissen, was ich meine. Stichwort „Jamba Spar-Abo“. Und wer kennt noch dieses „Oh-Oh“ von ICQ? Nostalgie, ick hör dir trapsen.

Wir waren uns einig: Wir sind alt. Das merkt man an diversen digitalen Erlebnissen. Noch immer einer meiner favorisierten Internetclowns, El Hotzo, schrieb neulich, wie froh er sei, dass diese springende Büroklammer tot ist, die einem bei Microsoft Word immer Tipps gegeben hat. Man könne sich kaum vorstellen, wie nervig die wäre, wenn da irgendeine halbgare KI hinterstehen würde. Recht hat er. „Karl Klammer“ wurde dieses Ding genannt - und 2008 entfernt. Das ist heute 16 Jahre her und wer Wutanfälle wegen Karl hatte, ist heute alt.

Ich bin alt - aber das passt schon so

Der Witz ist, dass ich auch heute wieder konfrontiert werde. Karl, die Büroklammer, ist heute ein gern genommenes Sinnbild für die frühen 2000er. Und den überdrehten Frosch kriege ich heute bei Instagram angezeigt, in Accounts, die schreckliche Werbung „von früher“ zeigen. Und da ist es, das böse Wort. „Früher“.

Früher hieß Twix bei mir bereits Twix. Und besser war nicht alles. Wollte man damals den Klingelton aus der Frosch-Werbung haben, landete man in der Abofalle. Ging man mit dem Nokia 3310 versehentlich für fünf Sekunden ins Internet, wurde es teuer. Und dann Karl Klammer. Sind schon die besseren Zeiten heutzutage.

