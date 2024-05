Aurich. Auch im Kreis Verden kommt es zum Großbrand. In Westerstede verletzt sich ein Mann schwer. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Nach einem Brand in einer Industriehalle in Thedinghausen im Kreis Verden am Dienstagabend sind die Löscharbeiten am Mittwochmorgen abgeschlossen worden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr seien noch mit letzten Aufräumarbeiten und Absperrungen beschäftigt, eine Warnung wegen Rauchentwicklung bestehe für die Anwohner und die Umgebung aber nicht mehr, teilte ein Pressesprecher der Polizei am Morgen mit.

Die Qualmwolke und Flammen waren am Dienstagabend aus kilometerweiter Entfernung zu sehen. Die Ursache für den Großbrand ist weiterhin unklar.

Busse brennen bei Aurich

In Krummhörn bei Aurich sind in der Nacht zum Mittwoch zwei abgestellte Busse in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Schadenshöhe liege jedoch bei rund 400.000 Euro. Die beiden Busse seien in einer Straße leer geparkt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Der Brand wurde demnach noch in der Nacht gelöscht.

Westerstede: 25-Jähriger nach Überschlag mit Auto schwer verletzt

Ein 25-Jähriger ist bei einem Überschlag mit seinem Auto im Landkreis Ammerland schwer verletzt worden. Der Mann kam am späten Dienstagabend in Westerstede in einer Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. In der Folge überschlug sich das Auto. Der Schwerverletzte befreite sich eigenständig aus dem Wrack und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, wie die Polizei mitteilte.

dpa