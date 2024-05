Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht‘s um eine schwierige Definition.

Neulich warf das eine Pony dem anderen in der aktuellen Lieblingsserie unserer fünfjährigen Tochter vor, es sei „ja voll scheinheilig“. Prompte Rückfrage: „Papa, was ist denn scheinheilig?“ Als Erwachsener weiß man das natürlich, aber etwas wissen und etwas so erklären, dass es ein junger Mensch versteht, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, der Versuch: „Das ist, wenn jemand so tut, als wäre er nett, und ist es in Wirklichkeit gar nicht; oder er tut so, als wolle er etwas, will aber eigentlich was ganz anderes.“

Und, verstanden? Zumindest wurde die Erklärung erstmal akzeptiert. Schade eigentlich, dabei boten die vergangenen Tage doch gutes Anschauungsmaterial. Wenn jemand zum Beispiel ins Saarland reist, das gerade von einem Unwetter schwer getroffen wurde, um dort zu erklären, dass nun wirklich alles dafür getan werden müsse, den Klimawandel zu stoppen, und derselbe Mann dann nur wenig später fordert, das angekündigte Verbot von Verbrennermotoren in Autos wieder zurückzunehmen, könnte man ihm dies als Scheinheiligkeit auslegen.

Auch in der deutschen Klimapolitik gibt‘s Scheinheiligkeit

Ist natürlich nur ein Beispiel. Doch gerade das Themenfeld Politik (ohne dort verallgemeinern zu wollen) bietet in dieser Hinsicht einiges Angriffsfläche. Wenn sich etwa eine Partei offensiv als einzige verkauft, die „dem Bruch von Recht und Gesetz“ nicht länger tatenlos zusehen möchte, aber gleichzeitig alle naselang Parteimitglieder und -funktionäre wegen Regel- und Gesetzesbrüchen zurücktreten müssen oder gar verhaftet werden, hört sich dies irgendwie auch verdächtig scheinheilig an.

Gerade das Feld Klimapolitik scheint wie dafür gemacht, das eine zu sagen und das andere zu machen. Der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid soll auf null runter? Okay, beschleunigen wir den Ausbau des Autobahnnetzes. Der öffentliche Personennahverkehr soll ausgebaut werden? Dann streichen wir der Bahn erstmal ein paar Milliarden Euro. Erneuerbare Energien sollen in Zukunft unseren Strom liefern? Okay, aber keine Windräder in Bayern, die verschandeln ja die Landschaft (ganz im Gegensatz zu den schmucken Atommeilern).

Was das lilafarbene Pony in der Serie unserer Tochter nun getan hat, um das Prädikat „scheinheilig“ zu verdienen, ist mir nicht bekannt. Vermutlich aber wird es ihre Pony-Freundinnen damit irgendwie verletzt haben. Das ist auch nicht schön. Aber es ist nur Fiktion und für Kinder. Bei erwachsenen Politikern sind die Auswirkungen deutlich verheerender.

