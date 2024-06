Denise C. kam nach Wolfsburg, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Sie lernte einen Mann kennen und wurde durch diesen ein Opfer von Gewalt. Nun hofft sie auf Unterstützung durch den Staat, hat Opferentschädigung beantragt. Die Frage, inwieweit die psychischen Folgen der Tat ausreichen, um Geld zu bekommen, ist strittig. Die zuständige Behörde in Braunschweig sperrt sich, Denise C. klagt, es gibt einen jahrelangen Rechtsstreit (Symbolfoto). © DPA Images | Jonas Walzberg