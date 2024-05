Löningen. Außerdem kam es im Emsland zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Wegen der lebensgefährlichen Verletzung eines 26-Jährigen mit einem Messer im niedersächsischen Löningen sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Die Polizei im Landkreis Cloppenburg nahm Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit.

Ihr zufolge war es am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in Löningen zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Nachdem sich die Gruppen zunächst getrennt hatten, trafen sie kurze Zeit später auf der Straße wieder aufeinander. Bei einer Auseinandersetzung habe ein 23 Jahre alter Mann aus Hamburg den 26 Jahre alten Mann aus dem emsländischen Sögel mit dem Messer lebensgefährlich verletzt.

Der 23-Jährige wurde von der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Ein Haftrichter habe noch am Abend einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen, hieß es. Angaben zu den Hintergründen der Tat, zu der Frage, in welchem Verhältnis die Personen zueinander stehen und zum genauen Tathergang machte die Polizei zunächst nicht.

Auto kommt von Straße ab – Zwei Männer im Emsland lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall im Emsland sind zwei Männer in einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Wagen kam laut Polizei am Montagabend aus zunächst nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume und blieb anschließend auf der Straße auf dem Dach liegen.

Die Männer im Alter von 60 und 32 Jahren wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Auffahrunfall in Löningen – Lastwagen mit Tausenden Hühnern involviert

Beim Zusammenstoß von drei Lastwagen auf der Bundesstraße 213 in Löningen im Landkreis Cloppenburg sind am Dienstag Tausende Hühner betroffen gewesen. Als einer der Sattelzugmaschinenfahrer abbiegen wollte, hätten die anderen zwei nicht mehr bremsen können, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Quakenbrück gebracht. Der Lkw mit der Ladung Hühner wurde am Nachmittag abgeschleppt. Die Fahrbahn in Richtung Herzlake/Emsland wurde zunächst gesperrt.

dpa