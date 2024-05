Salzgitter. Die Linie aus Gewittern und Starkregen verlagert sich abends nordwärts und erreicht Südniedersachsen. So sieht die Vorhersage des DWD aus.

Starkregen und Überschwemmungen – die Region Braunschweig-Wolfsburg hat in der Vergangenheit häufiger damit zu tun gehabt. Man denke an die Regenfälle und Überflutungen in der Braunschweiger Innenstadt 2021, 2022 und 2023, man denke an das Weihnachts-Hochwasser im zurückliegenden Winter.

Zunächst richtet sich der Blick am Dienstag jedoch auf die Mitte und den Süden Deutschlands, wo genau das drohen könnte: In einem breiten Streifen von Bayern über Hessen und Rheinland-Pfalz bis nach NRW warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) von den Nachmittagsstunden bis in die Nacht zu Mittwoch vor schweren Gewittern und Starkregen von – im Extremfall – bis zu 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden.

Nicht nur in Südniedersachsen fragt man sich: Wie wird sich dieser Unwetter-Streifen verlagern? Die Antwort lautet: tatsächlich nordostwärts. In der zweiten Nachthälfte soll sich der Komplex mit schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern auf eine Linie vom nördlichen NRW über Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bis nach Thüringen und Sachsen verschieben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. In Teilen Deutschlands droht erneut eine Unwetterlage. Alle Details werden im heutigen Thema des Tages erläutern. https://t.co/fyUcHiWehL /V pic.twitter.com/fnammYK7Di — DWD (@DWD_presse) 21. Mai 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

In Südniedersachsen können Starkregen und Gewitter schon Dienstagabend heranziehen

Schon am Dienstagabend kann es in Südniedersachsen örtlich zu einzelnen Gewittern mit „heftigem Starkregen“, Hagel und Sturmböen von Windstärke 8 bis 9 kommen. In der Nacht folgen an manchen Orten Regenmengen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Windböen mit einer Geschwindigkeit um 55 km/h. Insgesamt, so der DWD, lasse die Aktivität jedoch nach und es herrsche „kaum noch Unwettergefahr“.

Am Mittwoch setzen sich die Schauer und „eingelagerte Gewitter“ in Niedersachsen – vor allem zur Elbe hin – fort. Der Komplex zieht im Tagesverlauf dann weiter nach Nordosten. Die Höchsttemperaturen bewegen sich laut DWD zwischen 20 und 24 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zu Donnerstag soll der Regen in Niedersachsen nachlassen – stellenweise lockert es auf. Die Tiefstwerte erreichen 12 bis 15 Grad.

So wird das Wetter zum Ende der Woche in Niedersachsen

Am Donnerstag sind Regenfälle zunächst nur im äußersten Nordosten Niedersachsens wahrscheinlich, im Rest des Landes bleibt es wechselnd bewölkt und häufig trocken. Im Süden und Südwesten können jedoch nachmittags erneut Schauer und einzelne Gewitter aufziehen. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 24 Grad. Auch für die Nacht zu Freitag sagt der DWD im Süden „schauerartig verstärkte Regenfälle und einzelne Gewitter“ vorher. Von der Mitte bis in den Norden bleibt es oft trocken.

Am Freitag steigt nach freundlichem Beginn die Schauer- und Gewitterneigung erneut. Das Thermometer erreicht maximal 22 bis 25 Grad.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: