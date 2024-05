Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge von „Familienklima“ geht‘s um den Schulbesuch und die Kosten.

Die Vorfreude steigt, die Nervosität auch: Am 10. August wird eingeschult. Mehr als 800.000 Kinder in Deutschland kommen in die Grundschule. Auch unsere Fünfjährige, die bereits weiß, in welche Klasse, bei welcher Lehrerin und mit welchen ihrer Freundinnen aus dem Kindergarten sie eingeschult wird. Sie ist vor allem happy, noch ist von Nervosität keine Spur. Dafür bei den Eltern.

Es ist nicht unsere erste Einschulung. Die ist mittlerweile acht Jahre her. Doch jeder, der bereits einmal ein Kind in die Schule gebracht hat, weiß, dass das vor allem eines ist: viel Arbeit. Es gibt jede Menge zu planen, zu organisieren, zu bedenken, zu kaufen. Das fängt bei der Einschulungsfeier an. Wer wird eingeladen? Welche Einladungskarten? Was gibt es zu essen und zu trinken? Wo wird überhaupt gefeiert? Haben wir genug Teller und Besteck für alle? Und was zieht das Kind überhaupt an?

Schulmaterialien haben sich in Deutschland massiv verteuert

Das ist das eine. Das andere ist alles rund um den Schulbeginn. Und spätestens hier wird es richtig teuer. Zwei DIN-A4-Zettel voll mit Büchern und Materialien, die besorgt werden müssen, hat uns die Schule mitgegeben. Da kommen einige Euro zusammen. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband schätzt, auch aufgrund der massiven Preissteigerungen für Schulmaterialien in den vergangenen zwei Jahren, die noch über den allgemeinen Kostenerhöhungen liegen, dass sich die Ausgaben zu Schulbeginn auf 530 bis 1410 Euro belaufen – pro Kind.

Dabei soll doch der Schulbesuch in Deutschland kostenlos sein. Das Betreten der Schule vielleicht, aber die Teilnahme am Unterricht ist es offensichtlich nicht. Und es kommen ja weitere Kosten in der Schullaufbahn dazu. Klassenfahrten etwa oder, wie vergangenes Jahr bei unserem 14-Jährigen, die Beschaffung eines Tablets für den Unterricht. Für Familien, bei denen jeder Euro zählt, ist das kaum zu stemmen. Ob es so gleiche Bildungschancen für alle gibt? Da sind Zweifel angebracht.

Trotzdem soll der Tag der Einschulung ein Feiertag sein. Die Kinder sollen mit einem guten Gefühl in die Schulzeit starten. Bei uns zu Hause ist die Vorfreude in der Tat riesig. Die Kleine saugt alles auf, was mit ihrer Einschulung und Schule allgemein zu tun hat. Maximales Aufregungs-Level. Währenddessen schlurft der 14-Jährige jeden Morgen missmutig zur Tür hinaus, häufig kopfschüttelnd ob der Begeisterung seiner kleinen Schwester für die Schule. Irgendwann nutzt sich die Begeisterung für den Schulbesuch eben ab.

