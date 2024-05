Hannover. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einzelnen Regenschauern und Gewittern über Niedersachsen. Die Wettervorhersage im Detail.

Während an den bisherigen Mai-Feiertagen bestes Ausflugswetter in Niedersachsen herrschte, könnten über die Pfingsttage einige Gewitter über das Land ziehen. So prognostiziert es der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage.

Am Freitag ist vor allem die Südwesthälfte Niedersachsens bewölkt. Vereinzelt kann es zu kurzen Schauern oder Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen pendeln zwischen 22 und 26 Grad. Zudem spricht der DWD für die gesamte Region Braunschweig-Wolfsburg eine amtliche Warnung vor Windböen aus. Diese können über den Tag Geschwindigkeiten um 55 km/h erreichen und kommen aus Richtung Osten.

Am Samstag bleibt es im Süden Niedersachsens bewölkt, zum Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad, auf den Inseln und im Oberharz bei 16 bis 19 Grad. Weiterhin weht schwacher Wind aus östlicher Richtung.

DWD: So wird das Wetter an Pfingsten in Niedersachsen

In der Nacht zu Sonntag ist es „wechselnd bewölkt“, erklärt der DWD – dabei gebe es gebietsweise erneut Schauer oder Gewitter. Die Tiefsttemperaturen erreichen 8 bis 12 Grad. Im Laufe des Pfingstsonntages nimmt die Schauer- und Gewitteraktivität zu – bei Höchstwerten um 22 Grad, auf den Inseln um 18 Grad. Es geht ein schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zu Montag klingen Regen und Gewitter ab. In manchen Landesteilen soll es aufklaren, in anderen wolkig bleiben. Vor allem in den Niederungen soll sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad. Im Langzeittrend des DWD ist für Pfingstmontag zu erahnen: Die Temperaturen bleiben ähnlich, allerdings ist weniger Niederschlag wahrscheinlich als noch am Sonntag.

red