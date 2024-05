In diesem Apartment-Komplex im Ferienort Praia da Rocha in Portugal wohnte die irische Reiseleiterin Hazel B., als sie im Juni 2004 nachts von einem maskierten Mann brutal vergewaltigt und sadistisch gequält wurde. Angeklagt für diese Tat, zwei weitere Vergewaltigungen sowie zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Portugal wurde Christian B.. Sein Fall wird vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt. Hier hatte er seinen letzten Wohnsitz. Die Ermittler verdächtigen den 47-Jährigen auch im Fall Maddie. © Facebook | Hendrik Rasehorn