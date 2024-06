„Neben den hoheitlichen Flaggen ist anlassbezogen auch das Setzen einer Logo-Flagge (zum Beispiel eine Regenbogenflagge) an letzter Stelle zulässig, soweit diese dem Beflaggungsanlass angemessen und nicht dazu geeignet ist, dem Ansehen des Bundes, des Landes oder seiner Hoheitszeichen Schaden zuzufügen. An Tagen, für die regelmäßig wiederkehrend oder einmalig die Beflaggung angeordnet ist, sollen keine Logoflaggen gesetzt werden“, heißt es in den Ausführungsbestimmungen des Niedersächsischen Wappengesetzes. Auf diesem Bild hängt eine Regenbogenflagge ganz rechts vor dem Bundestag in Berlin. © epd | Jannis Chavakis