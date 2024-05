Braunschweig. In der Region Braunschweig und im Harz könnten auch in der Nacht zu Sonntag die beliebten Polarlichter tanzen. Wie Sie das Farbenspiel sehen können.

Was für eine unglaubliche Nacht! Das Polarlicht-Spektakel, das in weiten Teilen Deutschlands zu sehen war, ist am Samstag beim Frisör, Einkaufen und Stammtisch eines der Top-Gesprächsthemen. Viele Menschen haben das Farbenspiel genossen und in Bild und Video aufgenommen, andere haben es verschlafen oder verpasst. Doch für genau die gibt es eine gute Nachricht: In der Nacht zu Sonntag könnte es zum Beispiel für die Region Braunschweig und den Harz eine Zugabe geben.

Der Sonnensturm, der sich Mitte vergangener Woche auf in Richtung Erde gemacht hat, laut Astronomen der heftigste seit 20 Jahren, ist in Teilen noch auf dem Weg – und könnte in dieser Nacht erneut den dunklen Himmel zum Leuchten bringen. Und diesmal spielt auch das Wetter ohne Einschränkung mit, sagen uns die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes. Keine geschlossene Wolkendecke über Braunschweig und die Region, die die Sicht aufs Himmelsschauspiel einschränken könnte, wie in der vergangenen Nacht. Insgesamt sind die geomagnetischen Bedingungen zwar etwas schwächer als in der Nacht zu Samstag, sagt das US-amerikanische Weltraumwetter-Vorhersagezentrum, aber immer noch überdurchschnittlich gut.

Polarlichter über Braunschweig: Diese Tipps gibt es für Beobachter

Wie auch in der vorherigen Nacht könnten die Polarlichter bereits ab dem späten Samstagabend zu sehen sein. Die größte Chance haben die Beobachter, wenn sie in Richtung Norden schauen. Ideal wäre, wenn sie dies von einer dunklen Fläche, etwa einem Feld, machen. Die vergangene Nacht hat jedoch gezeigt, dass die Polarlichter sogar aus der Stadt zu sehen sein können.

Kleiner Tipp: Wer sein Handy oder seine Kamera mitnimmt, sollte zur ersten Orientierung das Display nutzen. Hier sind die Polarlichter noch besser zu sehen als in der Natur. Dort können sich die Beobachter an einem Schleier orientieren, der leicht angefärbt ist, sein Aussehen aber regelmäßig verändert. Konkrete Infos, etwa die exakte Dauer, der Erscheinungszeitpunkt und die Intensität, lassen sich bei Polarlichtern nie im Vorfeld herausfinden. Aber das macht dieses Phänomen ja auch so geheimnisvoll...

