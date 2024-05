Westerstede. Außerdem wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit Traktor tödlich verletzt. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen

In einem Reihenhaus in Westerstede (Landkreis Ammerland) ist in der Nacht zu Freitag der Lithium-Ionen-Akku eines privaten E-Scooters explodiert. Salzsäure-Dämpfe und starker Rauch aus dem Akku machten die betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die dort wohnhafte vierköpfige Familie sei unverletzt geblieben, jedoch vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Es sei zu keinem größeren Gebäudeschaden gekommen.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Traktor tödlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein Motorradfahrer in Melle (Landkreis Osnabrück) tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige sei am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 46 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei überholte der Motorradfahrer gerade einen Lkw, als vor ihm ein Traktor mit Anhänger von einem Feldweg aus die Straße überquerte. Der Fahrer des Traktors habe den 21-Jährigen mutmaßlich wegen des Lkws übersehen und es sei zum Zusammenstoß gekommen. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach hatte der Traktor zum Unfallzeitpunkt keine Zulassung für den öffentlichen Verkehr.

Drei Verletzte bei Unfall mit Wattwagen in Cuxhaven

Bei einem Unfall mit einem umstürzenden Wattwagen in Cuxhaven an der Nordseeküste sind drei Menschen verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Mitfahrer aus Halle sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine 42-jährige Touristin aus Aachen und die 24-jährige Kutscherin wurden leicht verletzt und ebenfalls in einer Klinik behandelt. Bei der Ankunft am Wendeplatz in Cuxhaven hatte sich am Donnerstag ein Rad des Wattwagens verklemmt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Wagen stürzte um. Die Polizei ermittelt nun, warum es Probleme mit dem Rad gab.

55-Jähriger kracht auf A1 im Kreis Oldenburg in Leitplanke

Auf der Autobahn 1 ist ein 55-Jähriger in seinem SUV mit Bäumen und einer Leitplanke kollidiert und schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen der Rastanlage Wildeshausen und der Anschlussstelle Wildeshausen-West von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort sei er seitlich gegen Bäume geschrammt und wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert worden. Beim darauffolgenden Zusammenstoß mit der mittleren Leitplanke auf der Autobahn sei dann der Motorblock aus dem Auto gerissen worden.

Der 55-Jährige wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen zuerst von Rettungskräften versorgt, die zufällig zur Unfallstelle kamen. Im Anschluss sei er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die A1 musste demnach bis etwa 22 Uhr in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden. Durch den Unfall entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden von etwa 32.000 Euro.

dpa