Hannover. VW-Klassiker wie Käfer oder Bulli rollen in Hannover am 1. Mai traditionell in Richtung Messegelände. Das Treffen hat große Anziehungskraft.

Das traditionelle Maikäfertreffen in Hannover hat am Mittwoch wieder Tausende Besucher auf den Messe-Parkplatz gelockt. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich die Fans von Volkswagen-Klassikern wie Käfer und Bulli. „Es ist wohl das heißeste Treffen seit Jahren, was sich auch im Zuspruch widerspiegelt“, sagte Veranstalter Henry Hackerott. Ihm zufolge reihten sich etwa 2500 bis 3000 Oldtimer auf.

Nach Schätzung der Organisatoren kamen erneut mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher, um zu fachsimpeln oder um nach Gebrauchtteilen zu suchen. Bei einem Wettbewerb wurden zudem besonders blitzende und polierte Klassiker gezeigt und prämiert.

Fotostrecke: Maikäfertreffen in Hannover 2024

dpa