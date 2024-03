Hannover. Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Filialen in Niedersachsen und Bremen bestreikt werden. Der Druck in der aktuellen Tarifrunde soll erhöht werden.

Im Tarifkonflikt bei der Postbank ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Warnstreik auf. Vom bundesweiten Ausstand am Mittwoch und Donnerstag seien in Niedersachsen und Bremen 48 Filialen betroffen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. „Wir gehen davon aus, dass der größte Teil der Filialen an beiden Tagen geschlossen bleibt und es auch an den Servicehotlines zu größeren Problemen bei der Erreichbarkeit kommen wird“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck.

Duscheck kritisierte, das bisher vorgelegte Angebot der Arbeitgeberseite sei sehr weit von einem „verhandelbaren Kompromisskorridor entfernt.“ Verdi fordert für etwa 12.000 Beschäftigte der Postbank 15,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch eine Anhebung der Gehälter um 600 Euro. Die Bank bietet nach Verdi-Angaben fünf Prozent Lohnplus ab Juni an und weitere zwei Prozent ab Mitte 2025. Erste Warnstreiks in dem Konflikt hatte es Mitte Februar gegeben.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

dpa