Wolfenbüttel. Weniger als ein Prozent in Niedersachsen sind gefährdet, aber: Der Landkreis Wolfenbüttel führt die aktuelle Auswertung des GDV an.

Nach einer Auswertung des Versicherungsverbandes GDV liegen tausende Adressen in Niedersachsen in Regionen, die hochwassergefährdet sind. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) geht es dabei um knapp 24.000 der rund 2,6 Millionen Adressen im Land, somit weniger als ein Prozent, wie der GDV am Dienstag mitteilte.

Die Adressen umfassen demnach Wohnhäuser, landwirtschaftliche oder öffentliche Gebäude sowie Gewerbebauten. Diese würden in einem vorläufig gesicherten oder amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder in sogenannten Hochwasser-Gefahrenflächen liegen. Die Untersuchung zeige, wie immens die Hochwassergefahr sei. Grün- oder Ackerflächen und deren potenzielle Gefährdung durch Hochwasser sind in der Auswertung nicht enthalten.

In einigen Bundesländern liegen prozentual demnach mehr Adressen hochwassergefährdet – in Sachsen sind es demnach knapp drei Prozent, in Thüringen rund 2,7 Prozent und in Rheinland-Pfalz 2 Prozent. Geringer liegt dieser Wert den Angaben zufolge in Schleswig-Holstein (0,16 Prozent), Hamburg (0,08 Prozent) sowie Berlin (0,04 Prozent).

Im Landkreis Wolfenbüttel sind die prozentual meisten Adressen hochwassergefährdet

In Niedersachsen liegen laut Auswertung im Landkreis Wolfenbüttel prozentual die meisten Adressen (4,6 Prozent) hochwassergefährdet, gefolgt von den Landkreisen Celle (4,6 Prozent) und Northeim (3,3 Prozent). In Bremen sind es laut GDV mehr als 400 von insgesamt rund 174.000 Adressen.

Kommune Adressen insgesamt gefährdete Adressen Adressen in Überschwemmungsgebieten Prozent-Anteil in ÜSG Adressen in Hochwasser-Gefahrenflächen Kreis Wolfenbüttel 38.931 1829 1782 4,58 Prozent 47 Kreis Celle 66.647 2972 2896 4,35 Prozent 76 Kreis Northeim 45.098 1499 1498 3,32 Prozent 1 Kreis Holzminden 25.185 790 790 3,14 Prozent 0 Kreis Schaumburg 50.434 1322 1296 2,57 Prozent 26

Die GDV-Auswertung für den Landkreis Wolfenbüttel: Hier liegen die gemeinten Adressen, die laut dem Versichererverband hochwassergefährdet sind. © Gesamtverband der Versicherer | Gesamtverband der Versicherer

In Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg hatte sich rund um den Jahreswechsel wochenlang ein Hochwasser über weite Teile erstreckt. Zahlreiche Pegelstände lagen einige Tage über der höchsten Meldestufe, Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen.

