Oldenburg. Außerdem: Lebensgefährlicher Unfall im Emsland, 56-Jähriger stößt gegen Baum. Der Polizei-Überblick am Samstag in Niedersachsen.

Eine 34 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren eines Zebrastreifens in Oldenburg angefahren und schwer verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sei, habe die Frau am Freitagabend offensichtlich übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 34-Jährige wurde von dem Auto erfasst, stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sie kam ins Krankenhaus.

Seniorin auf E-Bike von Auto angefahren – schwer verletzt

Eine Seniorin mit einem E-Bike ist von einem Autofahrer in Melle angefahren und schwer verletzt worden. Der 41 Jahre alte Mann habe die 1937 geborene Frau beim Abbiegen im Landkreis Osnabrück offensichtlich übersehen und mit seinem Wagen angefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Radfahrerinstürzte auf den Asphalt und verletzte sich schwer, sie kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum in Spahnharrenstätte (Landkreis Emsland) ist ein 56-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Sein Wagen kam laut Polizeiinformationen von Samstag aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dort stieß das Auto am Freitag gegen den Baum.

Der Mann musste von der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

