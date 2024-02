Cuxhaven. Vor zwei Wochen hat im Landkreis Cuxhaven ein Schulbus einen Schüler erfasst. Dieser ist nun verstorben. Der Polizei-Überblick.

Rund zwei Wochen nach dem Unfall mit einem Schulbus im Landkreis Cuxhaven ist ein elf Jahre alter Junge an seinen Verletzungen gestorben. Er starb am Mittwoch im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Junge war am Morgen des 7. Februar an einer Bushaltestelle in Nordholz von einem Schulbus erfasst worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Es habe bereits umfangreiche Gespräche gegeben, etwa mit der Straßenverkehrsbehörde und dem Schulträger, um Maßnahmen zu entwickeln und zügig umzusetzen, damit solche Unfälle in Zukunft vermieden werden könnten, teilte die Polizei weiter mit.

Unbekannte Täter sprengen Geldautomat im Landkreis Göttingen

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Rosdorf im Landkreis Göttingen gesprengt. Ob Bargeld erbeutet wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Tat wurde demnach in der Nacht zu Donnerstag gemeldet. Nach ersten Polizeiinformationen wurden vier Täter beobachtet, die nach der Tat geflohen sein sollen. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Am Geldautomaten und am Gebäude entstanden erhebliche Sachschäden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

dpa