Hannover. Ein Disziplinarverfahren von 2021 wirft bis heute Fragen auf. Nun soll das Innenministerium Antworten geben.

Ein selbstbewusster Oberbürgermeister von der CDU, ein einflussreicher Staatssekretär von der SPD, ein umstrittenes Disziplinarverfahren und eine folgenreiche Oberbürgermeister-Wahl: Was 2021 nicht nur in Goslar Schlagzeilen machte, hat nun ein Nachspiel in der Landespolitik. Die CDU-Landtagsfraktion fordert Aufklärung in Sachen Stephan Manke versus Oliver Junk. Hat Manke, der ausgerechnet im Kreis Goslar lange Landrat war, als Staatssekretär aus dem Innenministerium heraus 2021 ein Disziplinarverfahren gegen den damaligen Oberbürgermeister Junk durchgesetzt, um den CDU-Mann bei der Kommunalwahl ins Straucheln zu bringen?