Ach, Mütterlein! Unsere Sprachkolumne handelt aus gegebenem Anlass vom ersten Lallen und von schlimmen Fehlern auf den Einkaufszetteln.

Heute ist „Welttag der Muttersprache“. Um als Wortschatz-Kolumnist auf jedes einzelne Wort meiner Muttersprache näher einzugehen, müsste ich – je nach Definition und Schätzung der Sprachwissenschaftler – an dieser Stelle noch zwischen 350.000 und 500.000 Kolumnen schreiben. Das möchte ich Ihnen und mir nicht zumuten. Deshalb beschränke ich mich erstmal auf das Wort „Muttersprache“. Die Frauen und Männer vom Fach benutzen es natürlich längst nicht mehr, sondern haben es durch das geschlechtlich angenehm neutrale Wort „Erstsprache“ ersetzt. Aber „Muttersprache“ klingt so schön, man denkt an Mutterleib und Mutterbrust, an das erste Lallen und die süßen Schlafliedchen…