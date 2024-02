Hannover. Fans üben mit ihrem Stadionprotest Druck aus. Ob die DFL Ratschläge von 96-Boss Martin Kind annehmen sollte, bezweifelt Dirk Breyvogel.

Auch an diesem Wochenende haben die Fans in der Kurve erneut gezeigt, wie mächtig sie sein können. Die Proteste in den Stadien haben Spielabläufe nicht nur verzögert, immer öfter hörte man von Vereinsseite, die Unterbrechungen würden dem sportlichen Wettkampf schaden. Der Wind in der Debatte um den Investoreneinstieg scheint sich etwas zu drehen. Zwar betonen viele, die Fans hätten jedes Recht zu demonstrieren, doch die Wahl der Mittel wird immer öfter angemahnt.