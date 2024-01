Braunschweig. Start in die Zeugnisferien: Was bei einem Ausflug über das lange Wochenende beachtet werden sollte und wo noch Wintersport möglich ist

Heute beginnen die Zeugnisferien in Niedersachsen. Viele Familien nutzen die freien Tage für einen Kurzurlaub im Harz. Zwar seien Unterkünfte dort gut gebucht. Doch wer sich noch kurzfristig entscheide, über das verlängerte Wochenende in den Harz zu reisen, finde trotzdem noch freie Betten, sagt ein Sprecher des HarzerTourismusverbands. Allerdings müssten Reisende flexibel sein.

Trotz der Aussichten auf durchwachsenes Wetter können vermutlich auch Wintersportler auf ihre Kosten kommen. Am Hexenritt in Braunlage soll Wintersport noch möglich sein, sofern es kalt genug für die künstliche Beschneiung ist, so der Harzer Tourismusverband. Für Urlauber, die keine Lust auf Ski- und Schlittenfahren haben, bietet der 16. Harzer Kulturwinter ab Donnerstag im ganzen Harz unterschiedliche Kulturveranstaltungen an. Vom Karneval der Tiere in Wernigerode, Whisky-Tasting in Nordhausen, Winterfesten in Sankt Andreasberg oder Hahnenklee, bis zum Schnupperbiathlon in Schierke, gibt es demnach einige Aktivitäten für Urlauber in den Zeugnisferien.