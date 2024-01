Im Werk Klein Wanzleben in der Magdeburger Börde erzeugt Nordzucker Bioethanol als Nebenprodukt der Zuckerrübenverwertung. In den Fermentern rechts im Bild vergärt Hefe die Grundstoffe Rohsaft, Dicksaft oder Melasse. In den hohen Behältern links im Bild wird der Alkohol aus der Maische destilliert. © Nordzucker AG | Nordzucker AG