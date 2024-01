Braunschweig. Der Verband beklagt sinkende Einkommen und Probleme, Nachfolger für Zahnarztpraxen zu finden. Die Versorgung sei schon bald gefährdet.

1500 Mitglieder hat der „Freie Verband Deutscher Zahnärzte“ in Niedersachsen. Viele von ihnen – offenbar vor allem im Kreis Celle und in Ostfriesland - wollen am Donnerstag, 1. Februar, ihre Praxen geschlossen halten. Wie der Verbandsvorsitzende Markus Braun, ein Zahnarzt aus Celle, dazu im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, richtet sich der Protest generell gegen die Budgetierung und speziell gegen die unterschiedliche Vergütung bei gesetzlichen Krankenkassen.