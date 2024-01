Goslar. Der Verkehrsgerichtstag diskutierte brisante Themen. Am Ende sollte deren politische Umsetzbarkeit im Fokus stehen, meint der Autor.

Der Verkehrsgerichtstag in Goslar zeigt jedes Jahr anhand seines Programms, wie viele ungelöste Probleme auf deutschen Straßen bestehen. So ist der Wert einer solchen Veranstaltung unzweifelhaft. Den Teilnehmern wünschte man allerdings, dass ihre Empfehlungen am Ende noch viel öfter Eingang in gesetzliche Verfahren finden würden. Das passiert eher selten. Und wenn es passiert: Dann dauert es Jahre.