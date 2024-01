Hannover. Niedersachsen hat den Vorsitz der Justizministerkonferenz übernommen. Ministerin Wahlmann (SPD) will Unwuchten im Strafrahmen angehen.

Landtagsabgeordnete in Niedersachsen war sie schon mal, vielleicht auch deshalb hat sich Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann recht schnell in ihr Amt eingefunden. Nun sorgt Deutschlands justizpolitischer Terminkalender dafür, dass die SPD-Politikerin dicke Bretter bohren kann. Niedersachsen hat nach 16 Jahren turnusgemäß für ein Jahr den Vorsitz der deutschen Justizministerkonferenz, kurz „JuMiKo“, übernommen. Und Wahlmann hat Pläne. Unter anderem will die Juristin Strafrahmen im Strafrecht überprüfen lassen. „Das jetzige System ist ungerecht“, sagt sie.